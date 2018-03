Robbie Williams "Swings both Days" in der Wiener Stadthalle!

Erstes Konzert in 30 Minuten ausverkauft, Vorverkauf für Folgekonzert gestartet

Wien (OTS) - "Swings both ways" hat für die hiesigen Robbie-Fans mehrfach Bedeutung: sein neues Album und ein zweites Konzert! Hunderte Fans warteten heute seit 8 Uhr früh vor den Kassen der Wiener Stadthalle auf Tickets für das das Robbie Williams-Konzert. Die einzige stationäre Vorverkaufsstelle Österreichs war zugleich mit den Online-Buchungen auf www.stadthalle.com um 9.30 Uhr ausverkauft. Die ersten 100 Ticketkäufer erhielten zum Nikolo noch die neue CD "Swings both Ways" als Geschenk dazu. Bis zu 16.000 Fans können beim Konzert am 28. April dabei sein, nun dürfen weitere 16.000 auf den 29. April hoffen, wenn sie schnell genug zur Wiener Stadthalle kommen oder online buchen.

"Robbie ist ein Ausnahmekünstler, auch im Verkauf" sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. "Das Ticketing für dieses Konzert wurde in Rekordzeit abgewickelt, wir waren aber sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben doppelt so viele Kassen geöffnet, das Call-Center 79 999 79 personell aufgestockt und für Online-Bestellungen wurden eigene Hochlastserver installiert". Wer also noch ein spezielles Nikologeschenk sucht, erhält mit Glück noch heute Tickets für das zweite Konzert.

Noch mehr Geschenke

Die Gutscheine der Wiener Stadthalle, erhältlich für 10,- und 25,-Euro, gelten für mehr als 300 Veranstaltungen, einlösbar an den Kassen der Wiener Stadthalle. Das ideale Weihnachtsgeschenk für jeden Geschmack. Das Christkind hat 2014 neben Robbie Williams noch einige Konzert- und Show-Überraschungen vorbereitet.

