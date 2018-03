Untersuchung belegt Wirksamkeit flächiger Radwegmarkierungen

Wien (OTS) - In vielen Städten der Welt werden Radwege und Radstreifen eingefärbt, um sie besser sichtbar zu machen und dadurch die Verkehrssicherheit zu steigern. Es geht darum, allen VerkehrsteilnehmerInnen eindeutig zu signalisieren, dass die jeweilige Fläche für den Radverkehr vorgesehen ist. Um dieses Konzept zu erproben, wurden in Wien an drei Stellen flächige Markierungen aufgebracht. Der Effekt wurde mittels einer Vorher-Nachher-Untersuchung vor Ort durch ein externes Ziviltechnikerbüro evaluiert.

Auf Grundlage der durchgeführten Studie kann eine gute Wirksamkeit der flächigen Markierung von Radwegen zur Verringerung von Konflikten zwischen FußgängerInnen und RadfahrerInnen festgestellt werden. Die genauen Daten sind unter www.wien.at/verkehr/radfahren abrufbar.

Es sind sowohl bei Konfliktsituationen als auch bei der Erkennbarkeit des Radweges für FußgängerInnen und RadfahrerInnen deutliche Verbesserungen durch die flächige Markierung nachweisbar.

Am Ring waren die Auswirkungen der flächigen Markierung am deutlichsten. Hier reduzierte sich die Anzahl der Konfliktsituationen um 70%, die Anzahl der Fußgängerinnen auf dem Radweg um 37%.

Im Bereich Westbahnhof - Einfahrt wurde ein Rückgang der Konfliktsituationen um 42% beobachtet, die Anzahl der FußgängerInnen auf dem Radweg reduzierte sich ebenfalls um 42%. Der Anteil der FußgängerInnen, die den Radweg als Abkürzung benutzt haben, ist um 55% zurückgegangen.

Gefährliche Stellen, wie Kreuzungsbereiche oder Querungen oder Unfallhäufungspunkte, sollen wie bisher mit roter Signalfarbe deutlich erkennbar gemacht werden.

Aufgrund der Erfahrungen, die während der Untersuchung mit dem jetzt verwendeten Farbton in Bezug auf Verschmutzung und Erkennbarkeit gemacht wurden, erscheint eine dunklere Farbe als zweckmäßig.

Bezüglich der Farbgebung wird es Gespräche und Beratungen mit den Radlobbies und weiteren Verkehrs-ExpertInnen geben. Gefährliche Stellen, wie Kreuzungsbereiche oder Querungen oder Unfallhäufungspunkte, sollen wie bisher mit roter Signalfarbe - sei es vollflächig oder nur am Rand - deutlich erkennbar gemacht werden.

Die flächige Markierung soll im Zuge von Neubauten und Sanierungen von Radfahranlagen zum Einsatz kommen.

