Wien (OTS) - Passend zum Adventbeginn bietet das 200 Seiten starke Nachschlagewerk im Taschenformat einen praktischen Überblick über Einkaufsmöglichkeiten für soziales und nachhaltiges Einkaufen. Bereits zum zweiten Mal gibt die AK-Wien, Abteilung Umwelt und Verkehr, das Faire Chancen Einkaufsbuch heraus.

"Für die AK ist beides wichtig", sagt die Leiterin der Umweltabteilung, Sylvia Leodolter, "ökologisch nachhaltig wirtschaften und am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen zu qualifizieren und wieder in Beschäftigung zu bringen. Das Angebot der Betriebe im Faire Chancen Einkaufsbuch soll KonsumentInnen eine Möglichkeit bieten, dazu einen Beitrag zu leisten."

Im Auftrag der AK Wien stellte der Wiener Dachverband sozialökonomischer Einrichtungen (DSE-Wien) gemeinsam mit dem bdv diesen Branchen- und Dienstleistungsführer zusammen. Er umfasst österreichweit 140 Betriebe mit 20 verschiedenen Produktgruppen, gegliedert nach Bundesländern und Branchen. "Das Einkaufsbuch ist eine gute Möglichkeit, die Arbeitsweise unserer Mitgliedsbetriebe in Wien kennenzulernen. Ob Vintage-Möbel, originelle Geschenksideen aus Upcycling Design oder ein Weihnachtsessen in einem sozialökonomischen Gastronomiebetrieb, gerade in Wien gibt es eine breite Produktpalette sozial produzierter Gegenstände und Dienstleistungen", so Christoph Parak, Geschäftsführer des DSE-Wien.

Nachhaltiger Konsum muss nicht teuer sein

Sozialökonomische Betriebe finden für soziale und/oder ökologische Probleme wirtschaftliche Lösungsansätze. Unter dem Titel "Ihr fairer Vorteil" listet das Einkaufsbuch die persönlichen, gesellschaftlichen oder ökologischen Vorteile auf, die ein Einkauf bringt. Gerade im Bereich Renovierungs- und Reinigungsdienstleistungen werden kostengünstige Dienstleistungen angeboten, die sich auch für den kostenbewussten Konsumenten rechnen.

Win-Win-Win-Shopping

Das Faire-Chancen Einkaufsbuch verzeichnet Unternehmen, die gemeinnützig arbeiten und verfolgen soziale oder ökologische Anliegen. Daraus entsteht ein dreifacher Nutzen: wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig. Der Schwerpunkt der Betriebe liegt bei der Arbeitsintegration. Das heißt, es wird mit Menschen gearbeitet, die lange Zeit auf Arbeitssuche sind und/oder bestimmte körperliche oder psychische Beeinträchtigungen mitbringen. Für diese Leistungen werden die Betriebe vom AMS oder vom Bundessozialamt gefördert. So erhalten Erwerbslose für einen befristeten Zeitraum Arbeitsplätze, um in geschütztem Rahmen ihre Arbeitsfähigkeiten zu entwickeln und zusätzliche Fertigkeiten zu entwickeln.

Das Faire-Chancen Einkaufsbuch ist über bestellservice @ akwien.at oder telefonisch unter 01-310 00 10 498 zu beziehen.

DSE-Wien

Der Wiener Dachverband sozialökonomischer Einrichtungen vertritt seit über zehn Jahren Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Die Interessenvertretung repräsentiert 31 Organisationen mit rund 50 Projekten, die in Wien jährlich über 20.000 Menschen beraten bzw. Arbeitsplätze anbieten.

