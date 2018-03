CA IMMO schließt Verkauf des 'Hessen Portfolios' ab

Closing der Transaktion ist erfolgt

Langfristig an das Bundesland Hessen vermietetes Liegenschaftspaket mit einem Verkehrswert von rd. 0,8 Mrd. Euro an einen Immobilienfonds der PATRIZIA Gruppe verkauft

Die Transaktion fließt in das Verkaufsergebnis des 4. Quartals 2013 ein

Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags am 23. Oktober 2013 vorbehaltlich aufschiebender Bedingungen ist nun das Closing der Verkaufstransaktion erfolgt. Die Veräußerung des Liegenschaftspakets in Hessen wird somit in das Verkaufsergebnis der CA Immo im 4. Quartal 2013 einfließen. BNP Paribas Real Estate und Noerr LLP Rechtsanwälte waren auf Verkäuferseite bei der Großtransaktion beratend tätig.

Das Portfolio umfasst 36 Immobilienobjekte an 19 Standorten in Hessen, die CA Immo 2006 vom deutschen Bundesland Hessen erworben hat und die seitdem langfristig von diesem gemietet werden. Die Deutsche Realitäten GmbH (DRG) ist gemeinsam mit CA Immo Deutschland GmbH für die kommenden 6 Monate mit dem Property Management der Liegenschaften beauftragt. Der Verkehrswert des Portfolios belief sich zum Stichtag 30.6.2013 auf rund 0,8 Mrd. Euro. Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Strategieumsetzung 2012-2015, die als wesentliche Komponente eine Portfolio-Fokussierung zur Steigerung der Profitabilität der CA Immo Gruppe beinhaltet.

Über CA Immo

CA Immo zählt zu den führenden zentraleuropäischen Immobiliengesellschaften und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Ihr Kerngeschäft liegt in der Vermietung und Entwicklung gewerblich genutzter Immobilien, schwerpunktmäßig im Bürosegment. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt heute über ein Immobilienvermögen von rd. 5,4 Mrd. Euro (Stand: 30.9.2013) in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

