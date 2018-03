AKNÖ-Präsident Markus Wieser: Schwere Bedenken gegen Mindeststandardverordnung in NÖ

"Mindestsicherung reicht nicht, um tatsächliche Mietkosten abzudecken"

Wien (OTS/AKNÖ) - Die AKNÖ hat in einer Begutachtung schwere Bedenken gegen die geplante Mindeststandardverordnung in Niederösterreich geäußert, die die Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung regelt. Der im Entwurf vorgesehene Zuschuss zu den Wohnkosten reiche nicht "um tatsächliche Mietkosten abzudecken". AKNÖ-Präsident Markus Wieser fordert, dass dieses Problem rasch gelöst wird.

Wer auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung angewiesen ist, erhält ab nächstem Jahr 2,4 Prozent mehr Geld. Das sieht die geplante Mindeststandardverordnung vor. An sich eine gute Sache, befindet die AKNÖ in einer Begutachtung. Wenn da nicht das Problem mit den Wohnkosten wäre. Die werden in der etwas komplizierten Berechnung für die Höhe der Mindestsicherung nach Ansicht der AKNÖ-ExpertInnen zu wenig berücksichtigt.

Laut Mindeststandardverordnung soll etwa eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern im Jahr 2013 pauschal rund 336 Euro fürs Wohnen erhalten. Wie viel die Wohnung tatsächlich kostet, ist egal. "Das ist realitätsfremd", kritisiert Maximilian Weh, einer der AKNÖ-Experten, der die Begutachtung für die Verordnung geschrieben hat. "Laut Statistik Austria kostet eine durchschnittliche Mietwohnung in Niederösterreich schon 444 Euro."

Auch die geplante Erhöhung der Mindestsicherung "reicht immer noch nicht aus, die tatsächlichen Mietkosten abzudecken. Als Folge müssen MindestsicherungsbezieherInnen auf das Geld zurückgreifen, das dazu dienen sollte, die restlichen Lebenserhaltungskosten zu decken und geraten damit in noch stärkere finanzielle Not", heißt es in der Begutachtung, die die AKNÖ dem Land geschickt hat.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser fordert, dass dieses Problem rasch gelöst wird. "Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung soll den Grundbedarf von Menschen abdecken, die in Notlagen geraten sind. Das muss sich also schon am tatsächlichen Bedarf orientieren und nicht an realitätsfremden Berechnungen." Man könne entweder die Höhe der Mindestsicherung per Verordnung so erhöhen, dass durchschnittliche Wohnkosten abgedeckt seien. "Oder man ändert das Gesetz nach Vorarlberger oder Wiener Vorbild. In Vorarlberg werden die tatsächlichen Wohnkosten in die Mindestsicherung miteinberechnet. In Wien gibt es im Bedarfsfall zusätzliche Wohnbeihilfen. Eine der drei Varianten muss in Niederösterreich möglich sein, damit durchschnittliche Wohnungen für Betroffene leistbar bleiben."

