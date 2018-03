WKÖ-Hochhauser: "Unsere Jungunternehmer bereiten sich gut auf Selbständigkeit vor"

Größter österreichweiter Wettbewerb i2b kürt die besten heimischen Businesspläne - Neuer Rekord mit 380 Einreichungen

Wien (OTS/PWK873) - "Die solide Planung einer Unternehmensgründung ist das Um und Auf einer erfolgreichen Unternehmerlaufbahn und bereits der halbe Erfolg. Es ist also eine gute Nachricht, dass sich Österreichs Jungunternehmer immer besser auf die Selbständigkeit vorbereiten", erklärte Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der diesjährigen i2b-Prämierungsveranstaltung, Donnerstagabend in Wien, bei der die besten Businesspläne 2013 ausgezeichnet wurden. Der österreichweite Businessplan-Wettbewerb für Ideenträger aus allen Wirtschaftsbranchen unterstützt auf Initiative von WKÖ und Erste Bank angehende Selbständige dabei, kreative und innovative Geschäftsideen unternehmerisch umzusetzen.

Der Erfolg von i2b spricht für sich: Mit 380 Einreichungen gab es 2013 beim 13. i2b-Wettbewerb einen neuen Rekord. Die große Zahl der Einreichungen und deren Qualität seien ein klarer Beweis für das Können der österreichischen Gründerszene, sagte Hochhauser, die die Auszeichnungen in der Kategorie "Dienstleistung, Gewerbe und Handel" überreichte. In dieser Kategorie konnten sich aufgrund eines Punktgleichstand gleich zwei junge Teams über den 1. Platz freuen:

"Frische Fritzen", ein Lieferservice für "ready-to-eat" Bio Müsli und "NIXE Brau GmbH", das mit NIXE Extra Dry das erste "Low-Carb- Bier" auf den Österreichischen Markt bringt. Den 3. Platz errang "Sportly -Airbnb für Trainer und Sportler", ein Online-Marktplatz für Sportkurse und Trainings. "Ich gratuliere allen Preisträgern herzlich. Mit ihren Leistungen haben sie den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt", betonte die WKÖ-Generalsekretärin.

Konkrete Hilfe bei der Unternehmensgründung bietet das Gründerservice der WKÖ. Die jährlich rund 35.000 Gründer in Österreich finden hier eine breite Palette von Informationen, Service, Beratungen und Veranstaltungen zu den Themen Gründung, Nachfolge und Franchise. "Zudem stehen Experten an mehr als 90 Standorten in ganz Österreich zur Abklärung konkreter Fragen zur Verfügung", unterstrich Hochhauser. Auch mit innovativen Online-Tools unterstützt das Gründerservice angehende Unternehmer. Kostenlose Apps bieten einen praktischen Einstieg in die Selbstständigkeit. Mit GründerNavi, Mindestumsatzrechner und Startup Quiz hat man den Überblick, worauf man als Gründer achten muss. Weitere Infos und Download-Links findet man auf www.gruenderservice.at/apps

Abgesehen von diesen konkreten Hilfestellungen müssen die Rahmenbedingungen für Jungunternehmer weiter verbessert werden, forderte Hochhauser: "Mit der Schaffung der 10.000 EUR GmbH ist ein großer Schritt gelungen und auch die Erhöhung der Prospektpflicht ist ein erster Etappensieg auf dem Weg zu mehr alternativen Finanzierungen. Was wir jetzt brauchen, ist noch mehr privates Kapital und einen "Business-Angel"-Freibetrag, um tolle Gründungsideen zum Fliegen zu bringen." (ES)

