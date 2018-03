Geschäfts- und Exportchancen im Gesundheitsbereich für Unternehmen

WKÖ stellte eine internationale Plattform für innovative Produkte und Dienstleistungen vor

Wien (OTS/PWK872) - Diese Woche fand in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Veranstaltung "Geschäftschancen im Gesundheitsbereich - öffentliche Beschaffer treffen innovative Unternehmen" statt, in deren Rahmen auch die internationale Online-Beschaffungs-Plattform HAPPI (Healthy Ageing Public Procurement of Innovations; www.happi-project.eu) vorgestellt wurde. Geschäftschancen im Gesundheitsbereich allgemein und Exportchancen im Speziellen standen bei der Veranstaltung im Mittelpunkt.

Michael Landertshammer, Institutsleiter des WIFI Österreich: "Der internationale Markt rund um das Thema Gesundheit und Betreuung eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten für heimische Unternehmen, um mit innovativen Produkten und Dienstleistungen in neue Geschäftsfelder einzusteigen. Umgekehrt braucht der Gesundheitsbereich Innovationen, um den demografischen Wandel bestmöglich begleiten zu können. Genau diese Schnittstellen zeigten wir bei der Veranstaltung auf." Gemäß EUROSTAT werden im Jahr 2030 24% der Bevölkerung Europas über 65 Jahre alt sein. Alten- und Pflegeheime sowie Spitäler werden in Zukunft mit stärkerer Auslastung zu rechnen haben, da Älterwerden oft mit zunehmender Betreuungsintensität verbunden ist. "Dementsprechend müssen diese Institutionen laufend ihre Infrastruktur, die Ausstattung der Zimmer, Hilfsmittel, etc. neu beschaffen. Nicht nur in Österreich. In ganz Europa. Somit ergeben sich für innovative Unternehmen aus diesem Bereich künftig auch mehr Geschäftschancen", so Landertshammer.

Die Online-Beschaffungs-Plattform HAPPI ist diesbezüglich ein hervorragendes Verlinkungstool für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber aus dem Gesundheitsbereich. Öffentliche Beschaffer können sich darauf über innovative Angebote im Zusammenhang mit Pflege, Mobilität, Essen, persönlicher Hygiene und den Arbeitsbedingungen für Angestellte im Gesundheitswesen informieren. Die Eintragung auf HAPPI ist für Unternehmen kostenlos. Die Plattform ist ein EU-Projekt; sie ist Auslage und Marktforschungsinstrument in Einem. Sie schafft Markttransparenz für innovative Lösungen.

Die Veranstaltung des WIFI Unternehmerservice der WKÖ fand in Kooperation mit dem WIFI International und mit Unterstützung der Projektkonsortien Innoval und HAPPI statt. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Cristina Moshammer

WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900-4566|E cristina.moshammer @ wko.at



Downloads:

Präsentationen im Rahmen der Veranstaltung am 2.12.2013