Neue Gebäude am ESO-Hauptsitz eröffnet

Österreichische Firma maßgeblich am Neubau beteiligt

Wien (OTS/PWK871) - Am 4. Dezember 2013 wurde eine offizielle Zeremonie zur Einweihung der neuen Erweiterung des Hauptsitzes des European Southern Observatory (ESO) in Garching bei München abgehalten. Bei der Feier waren Mitglieder des ESO-Councils, Vertreter der örtlichen Behörden, die Architekten Auer+Weber+Assoziierte, das Bauunternehmen BAM Deutschland AG und das ESO-Management-Team zu Gast. "Auch Österreich war an dem Bau mit einem mehrere Millionen Auftrag maßgeblich beteiligt. Die technisch anspruchsvolle Fassade wurde in Zackenform, zweigeschossig in einem Element von der Firma ALU-SOMMER GmbH aus Stoob realisiert." sagt Gregor Postl, Leiter der Internationalen Technologiekooperation der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Die zwei Gebäude - ein Bürogebäude mit 10.300 Quadratmetern und ein Technikbau mit 2.900 Quadratmetern - und ihre Umgebung stellen mehr als doppelt so viel Nutzfläche zur Verfügung wie der ursprüngliche ESO-Hauptsitz in Garching. Der Technikbau wird eines der größten astronomischen Datenarchive der Welt beherbergen. "Insbesonders profitieren Forscherinnen und Forscher aus Österreich, denn Österreich hat durch die seit 2008 bestehende Mitgliedschaft Zugang zur ESO Infrastruktur und damit auch zu den weltweit besten und fortschrittlichsten Teleskopen", sagt Daniel Weselka vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 15 Mitgliedsländer:

Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen:

VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist der europäische Partner bei den neuartigen Teleskopverbund ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO ein Großteleskop mit 39 Metern Durchmesser für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird: das European Extremely Large Telescope (E-ELT). (BS)

Infos: http://www.eso.org/public/germany/news/eso1350/

