vida: Wettbewerb im Linienbusverkehr macht Beschäftigten schwer zu schaffen

Gewerkschaft fordert verpflichtende Verankerung von sozialen Kriterien in den Ausschreibungsbedingungen der Verkehrsverbünde

Wien (OTS/ÖGB) - Die europäischen Marktliberalisierungen und die Ausschreibungspflicht setzen den LenkerInnen im Autobusliniendienst besonders hart zu, kritisiert Franz Altenburger, Vorsitzender des Berufsgruppenausschusses Autobus in der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. "Wenn die Autobusbetreiber nicht selbst so viel Verantwortungsgefühl besitzen, für entsprechende soziale Standards wie Aufenthaltsräume und WC-Anlagen für die Beschäftigten zu sorgen, dann muss mit klar definierten und verpflichtend zu verankernden Kriterien in den Ausschreibungsbedingungen der Verkehrsverbünde Abhilfe geschaffen werden", fordert Altenburger. AutobuslenkerInnen müssten zwar ihre gesetzlichen Pausen einhalten. Jedoch gebe es derzeit für die Arbeitgeber kein Muss, auch für die hierfür benötigten entsprechenden Einrichtungen in der Fläche zu sorgen, bemängelt Altenburger.++++

In den Linienbusverkehren seien die Einsparungen aufgrund des Drucks durch die bestehende Ausschreibungspflicht bereits erfolgt bzw. durch Standort- und Dienstsitzzusammenlegungen noch in Umsetzung. Hier sei nicht mehr viel herauszuholen: "Von den Arbeitgebern wird deshalb versucht, den Wettbewerb mit Lohn- und Sozialdumping auf dem Rücken der Beschäftigten weiter auszutragen", so Altenburger. Dem müsse ein Riegel vorgeschoben werden, indem gute Arbeitsbedingungen wie auch geeignete Räumlichkeiten für die Beschäftigten verpflichtender Bestandteil von zukünftigen Ausschreibungen der Verkehrsverbünde werden müssten, fordert der Gewerkschafter.

Aus Einsparungs- und Wettbewerbsgründen seien die Dienstsitze der LenkerInnen in der Fläche eingespart worden, erläutert Altenburger:

"Damit wurde auch die Infrastruktur für die Beschäftigten in der Fläche ausradiert." Zahlreiche Pausenräume und WC-Anlagen würden schon heute fehlen. "Das sind die schikanösen Tatsachen, mit denen die Beschäftigten im Linienbetrieb heute österreichweit zu kämpfen haben", bekräftigt der vida-Gewerkschafter.

"Es wird den LenkerInnen seitens der Dienstgeber zwar gesagt, dass sie sich gesund ernähren sollen. In der Praxis fehlen hierfür aber die geeigneten Möglichkeiten. Der akute Toilettenmangel ist vor allem für die Kolleginnen zu einem Riesenproblem geworden. Zudem muss zum Einlegen einer Pause erst einmal ein passender Stellplatz für einen Autobus gefunden werden", sagt Altenburger. "Als Soforthilfe müssen die Arbeitgeber die Dienstpläne rasch so umgestalten, dass es den Betroffenen möglich wird, für die Einhaltung der Ruhepausen die noch vorhandene betriebliche Infrastruktur der Autobusbetriebe zu nützen", fordert Altenburger.

