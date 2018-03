Floridsdorf: Geschichten, Verse und Musik im Advent

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") präsentieren Mitglieder des beliebten Theater-Ensembles "Die Satyriker" am Sonntag, 8. Dezember, ein ganz besonderes vorweihnachtliches Kalendarium: Unter dem Titel "Musikalisch-Literarischer Adventkalender" bringen die Künstler stimmungsvolle Gedichte, Geschichten und Melodien zu Gehör. Mit den Darbietungen möchten die Akteure die Herzen der Mitmenschen erreichen. Spektakuläre "Events" gibt es genug, die "Satyriker" schenken ihrem Publikum lieber ein wenig "Zeit zum Durchatmen". Zwei Vorstellungen finden im Festsaal des Museums im "Mautner Schlössl" statt: Um 15.30 Uhr und um 18.00 Uhr fängt das bunte Advent-Programm an. Karten sind eine Stunde vor dem Beginn der Aufführungen an der Kasse um 8 Euro zu erwerben. Auf der Bühne agieren die Mimen Thomas Beinhofer, Renate Dudaschek und Peter Fernbach. Berührende Harfenklänge von Gerlinde Hainzl ergänzen den "Adventkalender". Für Auskünfte plus Karten-Reservierungen stehen die "Satyriker" unter der Telefonnummer 0676/335 93 19 und via E-Mail, die Adresse ist bestellungen @ satyriker.at, zur Verfügung. Informationen über zahlreiche andere Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf:

Telefon 0664/55 66 973, Telefon 270 51 94 (mit Anrufbeantworter). Zuschriften per E-Mail an das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

