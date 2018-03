Bezirksmuseum 20: Advent-Markt und Natur-Malereien

"Selbstgemacht": 8.12., Werke von Blagojevic: bis 15.12.

Wien (OTS) - Die ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) richten am Sonntag, 8. Dezember, einen Advent-Markt aus. Die Veranstaltung hat das Motto "Selbstgemacht". Private Hersteller bieten in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr verschiedenste Weihnachtswaren und Geschenke zum Kauf an. Von Tüchern und Taschen bis zu Gestecken und Dekorationen reichen die hübschen handgefertigten Produkte. Herzige Kuscheltiere für den Nachwuchs kann man auf dem kleinen Markt ebenfalls erstehen. Der Zutritt ist frei. Außerdem erwartet die Museumsbesucher eine Schau mit ausdrucksstarken Arbeiten der Malerin Slavica Blagojevic:

Nur noch bis Sonntag, 15. Dezember, sind die Bilder der 1951 geborenen, aus Bosnien stammenden Künstlerin zu sehen. Blagojevics gefällige Gemälde (Acryl auf Leinwand) reflektieren die Schönheit der Natur in all ihren Formen und Farben. In bewegenden "Motiven zwischen dem Werden und Vergehen" manifestiert sich der Liebreiz der Landschaft. Offen ist die Ausstellung am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr). Immer ist der Eintritt kostenlos. Auskünfte über den Advent-Markt und über die Natur-Malereien gibt Museumsleiterin Heidi Schwab unter der Rufnummer 330 50 68 (tlw. Anrufbeantworter). E-Mails an das Museum:

bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Brigittenau:

www.bezirksmuseum.at

