EVZ Österreich: Ungleichbehandlungen am EU-Binnenmarkt

Studie zeigt: Konsumenten immer noch benachteiligt

Wien (OTS/VKI) - Immer wieder beschweren sich Konsumenten, dass

sie Waren oder Dienstleistungen im EU-Ausland aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Staatsangehörigkeit nicht erwerben können. Entweder wird der Vertragsabschluss verweigert oder die Betroffenen müssen für das gleiche Produkt deutlich höhere Preise in Kauf nehmen. Solche ungerechtfertigten Diskriminierungen sind seit Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG verboten. Doch nicht alle Unternehmen handeln danach, wie eine neue Studie des Netzwerks Europäischer Verbraucherzentren zeigt. Besonders im Bereich des Internethandels kommt es nach wie vor zu Problemen.

Für die Studie "Erhöhter Verbraucherschutz - die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG" sammelte das Netzwerk Europäischer Verbraucherzentren in den vergangenen drei Jahren insgesamt 222 Beschwerdefälle. "Die Dunkelziffer dürfte allerdings noch deutlich höher liegen, da viele Konsumenten über das Diskriminierungsverbot nicht Bescheid wissen und Verstöße dementsprechend nicht melden", betont Reinhold Schranz, Jurist beim EVZ Österreich. Die Mehrheit der gesammelten Fälle betraf Ungleichbehandlungen aufgrund des Wohnsitzes, vor allem bei Einkäufen im Internet. 74 Prozent der Beschwerden drehten sich um die Bestellung von elektronischen Gütern, digitalen Gütern (Software, E-Books) und Kleidung, gefolgt von Tourismus- und Freizeitdienstleistungen (21 Prozent) und Autovermietung/Leasing-Dienstleistungen (5%).

Beispiel eins: Online-Versandhandel

Eine österreichische Konsumentin wollte über die Webseite eines deutschen Online-Händlers ein Kinderbett bestellen. Der Online-Händler verweigerte die Bestellung mit der Begründung, dass ein Wohnsitz in Deutschland erforderlich sei. Die Konsumentin wurde auf die österreichische Webseite verwiesen, dort war das Kinderbett allerdings um 79 Euro teurer. Die Konsumentin war verärgert, da auch Konsumenten mit Wohnsitz in Belgien, Frankreich, Großbritannien und Luxemburg das Bett zu dem vergünstigten Preis auf der deutschen Webseite bestellen konnten.

Beispiel zwei: Hotelbuchung

Eine Familie aus Österreich wollte für ihren Besuch eines Vergnügungsparks in der Nähe von Paris ein Hotel direkt im Vergnügungspark buchen. Durch einen Zufall bemerkte die Familie, dass es abhängig vom Wohnsitz innerhalb der EU enorme Preisunterschiede gab. Das von der Familie gewählte Hotel kostete für einen 5-Tages-Aufenthalt für Gäste aus Österreich und Deutschland 1.038 Euro, für Italiener 858 Euro und für Franzosen und Belgier gar nur 645,84 Euro. Die Familie wollte daher direkt online den günstigen Preis buchen. Dies war allerdings nicht möglich, da bei der Eingabe des Wohnorts Frankreich bzw. Belgien voreingestellt war.

"Die Dienstleistungsrichtlinie verbietet ungerechtfertigte Diskriminierungen aufgrund des Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit", erklärt EVZ-Jurist Reinhold Schranz. "Wir müssen jedoch sicherstellen, dass dieses Verbot auch in der Praxis eingehalten wird. Innerhalb der EU wurden die Grenzen zwar physisch abgeschafft, im Falle von Diskriminierungen aufgrund des Wohnsitzes oder Staatsangehörigkeit ist allerdings fraglich, ob diese nicht wieder künstlich hochgezogen werden."

SERVICE: Wurden Sie schon einmal wegen Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Staatsbürgerschaft ungleich behandelt? Beschwerdefälle können per Email an info @ europakonsument.at (Betreff: "Diskriminierung im Binnenmarkt"), telefonisch unter 01 58877 81 (Mo - Fr, 9 - 15 Uhr) oder postalisch an das Europäische Verbraucherzentrum Österreich, Mariahilferstraße 81, 1060 Wien gemeldet werden.

Die EVZ-Studie "Erhöhter Verbraucherschutz - die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG" steht (in englischer Sprache) unter www.europakonsument.at als Volltext zur Verfügung.

