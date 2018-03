Eisai stellt neue Datenanalysen zu Fycompa® (Perampanel) auf der Jahrestagung der American Epilepsy Society (AES) vor

Hatfield, England (ots/PRNewswire) - Eisai gab heute bekannt, dass auf der 67. Jahrestagung der American Epilepsy Society (AES) in Washington, D.C. zwischen dem 6. und 10. Dezember 16 Abstracts mit neuen Datenanalysen zu Fycompa (Perampanel) vorgestellt werden. In der Europäischen Union ist Perampanel zur Zusatzbehandlung von fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Epilepsiepatienten ab 12 Jahren zugelassen.[1]

"Diese Datenanalysen belegen das Engagement von Eisai in der klinischen Forschung zu Fycompa und bestärken unseren Einsatz für Epilepsiepatienten", so Lynn Kramer, MD, Präsident der Neuroscience and General Medicine Product Creation Unit (Geschäftsbereich für Produktentwicklung in den Bereichen Neurowissenschaften und Allgemeinmedizin) und Chief Clinical Officer von Eisai Product Creation Systems, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Eisai.

Die folgenden Abstracts zu Perampanel werden auf der diesjährigen AES-Tagung vorgestellt:

Abstract Number Abstract Name Assessment of Liver Toxicity in Perampanel-Treated 1.140 Subjects: Pooled Results From Phase III Clinical Trials Poster Session Antonio Laurenza, Haichen Yang, Betsy Williams, Sharon 1 Zhou, Jim Ferry Lack of Effect of Perampanel on QT Interval Duration: Results From a Thorough QT Analysis and Pooled Phase III Clinical Trials 1.141 Haichen Yang, Antonio Laurenza, Betsy Williams, Anna Poster Session1 Patten, Ziad Hussein, Jim Ferry Efficacy and Safety of Perampanel in the Subgroup of Elderly Patients Included in the Phase III Epilepsy 1.142 Clinical Trials Poster Session Betsy Williams, Robert Wechsler, Antonio Laurenza, Haichen 1 Yang, Sharon Zhou, Ilo Leppik Pharmacokinetics of Perampanel: Results From Phase I 1.143 Clinical Pharmacology Studies Poster Session Barry E. Gidal, Antonio Laurenza, Haichen Yang, Betsy 1 Williams, David A. Verbel, Jim Ferry GABA vs. Non-GABA Mechanism of Action of Concomitant Antiepileptic Drugs: Post-hoc Analysis of Pooled 1.144 Perampanel Phase III Studies Poster Session Mare Muller, Haichen Yang, Betsy Williams, Tony Ma, 1 Antonio Laurenza, Steve Chung Subgroup Analysis by Gender in Perampanel Phase III 1.145 Studies of Patients Diagnosed With Partial-Onset Seizures Poster Session Blanca Vazquez, Haichen Yang, Betsy Williams, Sharon Zhou, 1 Antonio Laurenza Review of Psychiatric and Behavioral Events in Perampanel 1.146 Clinical Studies Poster Session Alan B. Ettinger, Antonia Lo Presti, Haichen Yang, Betsy 1 Williams, Sharon Zhou, Randi Fain, Antonio Laurenza Pooled Perampanel Phase III Trials: Time to Onset and 1.147 Duration for Most Common Adverse Events Poster Session David Ko, Haichen Yang, Betsy Williams, Dongyuan Xing, 1 Antonio Laurenza 1.154 Evaluation of Abuse Potential of Perampanel Poster Session Jim Ferry, Haichen Yang, Betsy Williams, Kate Bradshaw, 1 Reginald V. Fant, Antonio Laurenza Efficacy and Safety of Adjunct Perampanel Based on Number of Antiepileptic Drugs at Baseline and Baseline Predictors 1.230 of Efficacy: Phase III Post-Hoc Analysis Poster Session Tracy Glauser, Antonio Laurenza, Haichen Yang, Betsy 1 Williams, Dongyuan Xing, Randi Fain Lesional vs. Non-lesional Partial Epilepsy: Post-hoc 2.048 Analysis of Pooled Perampanel Phase III Studies Poster Session Stephanie Marsh, Haichen Yang, Betsy Williams, Steve 2 Huang, Antonio Laurenza, Steve Chung Efficacy and Safety of Perampanel in Patients With Neurologic & Psychiatric Comorbidities: Post-hoc Analysis 2.049 of Phase III Epilepsy Trials Poster Session David Squillacote, Haichen Yang, Betsy Williams, Sharon 2 Zhou, Antonio Laurenza, Victor Biton Analysis of Aggression in Perampanel Phase III Epilepsy 2.050 Clinical Trials Poster Session Antonia LoPresti, Alan B. Ettinger, Haichen Yang, Betsy 2 Williams, Sharon Zhou, Randi Fain, Antonio Laurenza Effect of Ketoconazole on Perampanel Pharmacokinetics 2.063 Rama Maganti, Antonio Laurenza, Haichen Yang, Betsy Poster Session Williams, David A. Verbel, Edgar Schuck, Jim Ferry, Barry 2 E. Gidal Exploration of Adverse Events by Region, and Detailed Focus on Psychiatric Events, With Long-term Open-label Perampanel Treatment 2.148 Elinor Ben-Menachem, Gregory Krauss, Poster Session 2 Michelle Gee, Makarand Bagul, Dinesh Kumar Long-term Retention, and Reasons for Discontinuations, With Perampanel Treatment in Pharmacoresistant Focal 3.211 Seizures Poster Session Jerry Shih, Emilio Perucca, Michelle Gee, Makarand Bagul, 3 Dinesh Kumar

Die kontinuierliche Forschung zu Perampanel unterstreicht den Einsatz von Eisai für eine patientengerechte Gesundheitsversorgung im Sinne der human health care (hhc) Philosophie und das Engagement des Unternehmens für innovative Lösungen zur Prävention von Krankheiten, Heilung und Pflege der Gesundheit sowie für das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt.

Hinweise für die Redaktion

Perampanel ist in der Europäischen Union als Zusatztherapie für Patienten ab zwölf Jahren mit fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung zugelassen.[1]

Perampanel ist ein hochselektiver, nicht-kompetitiver Antagonist des Glutamat-Rezeptor-Typs AMPA (alpha -Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure), der eine Wirksamkeit in der Reduktion von Anfällen in Studien der Phasen II und III gezeigt hat. AMPA-Rezeptoren, die weithin in fast allen exzitatorischen Neuronen vorhanden sind, übertragen Signale, die vom Neurotransmitter Glutamat im Gehirn angeregt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sie bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems eine Rolle spielen, die sich durch übermässige exzitatorische Signalbildung auszeichnen, u. a. Epilepsie.[1]

Weitere Informationen für medizinische Fachkreise sind unter http://www.eisai.co.uk zu finden.

Über Epilepsie

Epilepsie ist eine der weltweit häufigsten neurologischen Erkrankungen und betrifft ca. einen von hundert Menschen in Europa, weltweit wird die Zahl auf rund 50 Millionen Menschen geschätzt.[2],[3] Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, von der Menschen aller Altersgruppen betroffen sind. Sie ist durch abnorme neuronale Entladungen im Gehirn gekennzeichnet, die krampfartige Anfälle auslösen. Die Anfälle können im Schweregrad variieren und in Form von kurzen Bewusstseinsveränderungen oder Muskelzuckungen bis zu schweren und anhaltenden Anfällen vorkommen. Je nach Anfallsform können diese auf bestimmte Teile des Gehirns beschränkt sein oder als generalisierte Anfälle das ganze Gehirn betreffen. Anfälle variieren auch in der Häufigkeit, von weniger als einem pro Jahr zu mehreren Anfällen pro Tag. Epilepsie hat viele mögliche Ursachen; oftmals ist die Ursache jedoch unbekannt.

Über Eisai EMEA und Epilepsie

Eisai engagiert sich für die Entwicklung und Verbreitung von hochwirksamen neuen Behandlungsoptionen, die das Leben von Epilepsiepatienten verbessern. Die Entwicklung von Antiepileptika ist ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld von Eisai in Europa, Nahost, Afrika, Russland und Ozeanien (EMEA). Eisai ist stolz darauf, derzeit mehr Epilepsieprodukte in Europa zu vertreiben als jedes andere Unternehmen.

Eisai vermarktet im EMEA-Raum zurzeit die folgenden vier Antiepileptika:

Zonegran(R) (Zonisamid) als Monotherapie und Zusatztherapie bei erwachsenen Patienten und als Zusatztherapie bei Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren mit fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung (Zonegran ist unter Lizenz von Dainippon Sumitomo Pharma).

Zebinix(R) (Eslicarbazepinacetat) als Zusatztherapie bei erwachsenen Patienten mit fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung (Zebinix ist unter Lizenz von BIAL).

Inovelon(R) (Rufinamid) zur Zusatzbehandlung von Anfällen beim Lennox-Gastaut-Syndrom bei Patienten ab vier Jahren (Rufinamid wurde ursprünglich von Novartis entwickelt).

Fycompa(R) (Perampanel) als Zusatzbehandlung bei fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Epilepsiepatienten ab zwölf Jahren.

Über Eisai

Eisai ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Pharmaforschung. Das Unternehmen verfolgt das Leitbild: "Im Mittelpunkt stehen die Patienten und ihre Angehörigen sowie die Verbesserung der Gesundheitsfürsorge" - wir nennen dies human health care (hhc).

Eisai konzentriert seine F&E-Aktivitäten auf drei Kernbereiche:

Neurowissenschaften, einschliesslich Alzheimerkrankheit, Epilepsie, Schmerzen und Gewichtsabnahme

Onkologie, einschliesslich Krebstherapien, Tumorregression, Tumorsuppression und Antikörper.

Vaskuläre/immunologische Erkrankungen, einschliesslich Thrombozytopenie, rheumatoide Arthritis, Psoriasis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Mit Niederlassungen in den USA, Asien, Europa und seinem Heimatmarkt Japan beschäftigt Eisai mehr als 10.000 Arbeitnehmer weltweit. Das kürzlich vergrösserte "Knowledge Centre" in Hatfield, England, zu dem jetzt auch eine hoch effektive, global ausgerichtete Verpackungsanlage gehört, wurde jüngst um weitere Geschäftstätigkeiten erweitert. Diese umfassen nun Europa, Nahost, Afrika, Russland und Ozeanien (EMEA). Eisai EMEA betreibt Vertriebs-und Marketingaktivitäten in über 20 Ländern, darunter in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, der Schweiz, Schweden, Irland, Österreich, Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Russland, den Niederlanden, Belgien und dem Nahen Osten.

Weitere Informationen sind auf unserer Website http://www.eisai.co.uk zu finden.

Literaturhinweise

1. Fachinformation zu Fycompa (Stand November 2013) http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26951/SPC/Fycompa+2mg%2c4mg%2c6mg%2c8mg%2c10mg%2c12mg+film-coated+tablets

2. Epilepsy in the WHO European Region: Fostering Epilepsy Care in Europe.

http://www.ibe-epilepsy.org/downloads/EURO%20Report%20160510.pdf



[Accessed 18 July 2012].

3. Pugliatti M, et al. Epilepsia 2007: 48(12) 2224-2233.

Date of preparation: December 2013 Job code: perampanel-UK2145a

Rückfragen & Kontakt:

Medienanfragen: Eisai Europe Ltd, Cressida Robson / Charlotte

Andrews, +44(0)7908-314-155 / +44(0)7947-231-513,

Cressida_Robson @ eisai.net, Charlotte_Andrews @ eisai.net. Tonic Life

Communications, Frances Murphy / Nicola Lilley, +44(0)207798-9262 /

+44-(0)207-798-9905, frances.murphy @ toniclc.com,

nicola.lilley @ toniclc.com