Neues Terminal 1 in Pulkovo eröffnet

Sankt Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Am 4. Dezember 2013 wurde das neue Terminal 1 am Flughafen Pulkovo in Betrieb genommen. Das Terminal erstreckt sich über eine Gesamtfläche von über 110.000 Quadratmetern und bietet eine maximale Kapazität von 17 Millionen Passagieren pro Jahr.

In dem neuen Terminal gibt es 88 Check-in-Schalter, 110 Passkontrollstellen und 7 Gepäckbänder, von denen eines alternativ das Gepäck der Passagiere sowohl von Inlands- als auch von internationalen Flügen transportieren kann. Das Terminal ist mit Fluggastbrücken, 45 Aufzügen und 17 Rolltreppen ausgestattet. In Übereinstimmung mit den Vorgaben für eine Umgebung ohne Hindernisse ist das Terminal für Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich.

Restaurants, Cafés, Bars, Duty Free-Shops und zahlreiche Geschäfte nehmen über 15.400 Quadratmeter der Fläche des neuen Terminals ein.

Auf der Landseite wurden ein Vier-Sterne Park Inn Hotel von Radisson (215 Zimmer), ein Business Center, ein mehrstöckiger Parkplatz mit 560 Plätzen und ein Parkplatz mit mehr als 2300 Plätzen gebaut.

Während der Phase 1 der Entwicklung des Flughafen Pulkovo wurden die Vorfelder renoviert, deren Gesamtfläche sich damit von 250.000 auf 450.000 Quadratmeter erhöht hat. Ein Gebäude für Leichtflugzeuge, einen Bodenabfertigungsdienst, betriebliche Dienstleistungsgebäude, zwei Notfall- und Rettungsstationen, ein Energiezentrum sowie weitere Infrastruktureinrichtungen wurden gebaut.

Sergey Emdin, CEO vonNorthern Capital Gateway LLC, erklärt:

"Wir haben gleichzeitig mit dem Bau des neuen zentralen Passagierterminals für komfortable Bedingungen in den bestehenden Terminals gesorgt. Die Eröffnung des hochmodernen Terminals bietet hochwertige Dienstleistungen und höchste Sicherheit am Flughafen. Unserem Plan, den Flughafen Pulkovo zum Dreh- und Angelpunkt des Ostseeraums zu machen, sind wir damit ein grosses Stück näher gekommen. Dies gewährleistet nicht nur die Erweiterung der Flugziele und die Förderung zukünftigen Wachstums der Tourismusbranche von Sankt Petersburg, sondern verbessert auch das wirtschaftliche Potenzial der gesamten Nord-West-Region."

VTB Capital, Fraport AG und Capelouzos Group bilden gemeinsam das internationale Konsortium Northern Capital Gateway (NCG) LLC. Am 29. April 2010 begann Northern Capital Gateway mit der Betriebskontrolle des Flughafens Pulkovo. Die Hauptaufgaben des Unternehmens sind Management, Entwicklung und der Wiederaufbau des Flughafens. Das Pulkovo-Modernisierungsprojekt ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor in Russland, die ohne staatliche Mittel zustande gekommen ist. Die gesamten Investitionskosten des Projekts belaufen sich auf 1,2 Milliarden Euro.

