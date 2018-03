Wiener Hilfswerk-Weihnachtsmarkt durch Prominente veredelt

Einrichtungen boten Handgemachtes. Konstanze Breitebner, Tony Rei, Claudia Kristofics Binder, Christine Marek und Goran David verkauften.

Wien (OTS) - Als Fixpunkt für zahlreiche Wiener/innen auf der Suche nach originellen Geschenken erwies sich wieder der Benefiz-Weihnachtsmarkt des Wiener Hilfswerks. Die Traditionsveranstaltung im SkyDome in Wien Neubau zog auch heuer wieder zahlreiche Besucher/innen an. Eine angenehme Überraschung war für die Interessenten/innen, dass die Verkaufsteams einiger Stände von bekannten Persönlichkeiten unterstützt wurden. So fanden sich Schauspielerin Konstanze Breitebner und Kollege Goran David, Magier Tony Rei, Eventmanagerin Claudia Kristofics Binder und die ehemalige Staatssekretärin Christine Marek ein und halfen dem Wiener Hilfswerk-Team. Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner und Wiener Hilfswerk-Geschäftsführer Helmut Lutz freuten sich über die gelungene Veranstaltung, deren Erlös der sozialen Arbeit der Organisation zugute kommt.

Handgemachte Weihnachtsware, buntes Rahmenprogramm

Neben der Möglichkeit, Handgemachtes aus verschiedenen Einrichtungen des Wiener Hilfswerks zu erwerben, wurde den Besuchern/innen des Weihnachtsmarkts auch ein buntes Rahmenprogramm geboten. Auftritte gab es von der Sitztanzgruppe des Tageszentrums für Senioren Leopoldstadt, vom Wiener Hilfswerk-Chor und von der Linedancegruppe des Nachbarschaftszentrums 22.

BILDER vom Benefiz-Weihnachtsmarkt unter www.wiener.hilfswerk.at. Download/Verwendung kostenfrei bei Angabe des Copyrights "Wiener Hilfswerk".

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung (Tagesmütter) sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Erholungseinrichtung Sonnengarten Schreibersdorf etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Wiener Hilfswerk tätig.

