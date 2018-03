Benefizkonzert für die Philippinen am Mittwoch, den 11. Dezember 2013

Erwin & Edwin und Braintribe.org laden ins Chaya Fuera für den guten Zweck

Wien (OTS) - Millionen von Menschen haben auf den Philippinen durch Taifun "Haiyan" ihre Lebensgrundlage verloren und sind nach wie vor auf Unterstützung angewiesen. Die vier Musiker der Band Erwin & Edwin wollen den Betroffenen helfen und haben in Kooperation mit der Braintribe.org, dem Wiener Veranstaltungslokal Chaya Fuera und Nachbar in Not ein Benefizkonzert organisiert. Mit viel Engagement und einer großen Portion Musik wird eine schwungvolle und abwechslungsreiche Nacht garantiert!

Das Programm

Die Musiker

Erwin und Edwin,

Megablast + Percussions by Flou Muigg (Zooproject Ibiza)

Julian & der Fux,

Cab Canavaral,

Lori,

Gesangskapelle Hermann

gestalten am Mittwoch, den 11. Dezember 2013, im Chaya Fuera einen tanzbaren Tagesausklang für den guten Zweck.

Die Spenden aus dem Reinerlös der Veranstaltung, sowohl aus Eintrittsgeldern als auch Gastronomie, gehen zu 100% an "Nachbar in Not".

Hardfacts

Wann: Mittwoch 11.12.2013

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 01:00 Uhr

Eintritt: Spenden ab 10 Euro

Ort: Chaya Fuera, Kandlgasse 19-21, 1070 Wien

www.braintribe.org

www.nachbarinnot.orf.at

www.facebook.com/chayafuera

www.chayafuera.com

www.facebook.com/erwinundedwin

www.erwinundedwin.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nicolaus Helletzgruber

General Manager

CHAYA FUERA Event GmbH

Mobile: +43 676 405 7000

Phone: +43 1 544 00 36 250

nicolaus.helletzgruber @ chayafuera.com