Huawei FusionCube für den Betrieb von SAP HANA(R) zertifiziert

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT), meldete heute, dass das Huawei Converged Infrastructure FusionCube, eine hochgradig konvergente Cloud-Plattform, für den Betrieb von SAP HANA® zertifiziert wurde und nun weltweit erhältlich ist. Diese Lösung kann zu dramatischen Leitsungsverbesserungen von Unternehmensanwendungen beitragen, die auf der Huawei-Infrastruktur laufen.

Im März brachte Huawei auf der CeBIT 2013 in Hannover, Deutschland, die Single-Node-Lösung RH5885

auf den Markt, die

für den Betrieb von SAP HANA zertifiziert ist. Auf der Grundlage der führenden konvergenten Infrastruktur für Software und Hardware sorgt das Huawei FusionCube für eine vollständige Integration von Speicher-und Netzausrüstung und bietet eine Kombination aus dezentralem Speichersystem, visualisierter Plattform und Cloud-Management-Software. Huawei FusionCube für SAP HANA kann ultraschnelle Lese- und Schreiboperationen durchführen und zeichnet sich durch ausgezeichnete lineare Expansionsfähigkeiten aus. Allen Nutzern des FusionCube wird eine Komplettlieferung und einfache Installation mit schneller Inbetriebnahme geboten. Sie haben die Möglichkeit, Applikationen bei Bedarf zu erweitern und vom anspruchslosen Betriebs- und Wartungsbedarf des Systems zu profitieren.

Beim jüngsten TPC-H-Test, den Huawei am FusionCube mit SAP® Sybase® IQ-Software durchführte, stellte das System einen neuen Weltrekord auf. Als ein Vergleichsmaßstab für Business-Intelligence- und Entscheidungsunterstützungssysteme simulierte der TPC-H-Test verschiedene Aktivitäten eines Entscheidungsunterstützungssystems im echten Geschäftsbetrieb. Durch die Integration von Server-, Speicher-und Netzwerkkapazitäten in die dezentrale Infrastruktur kann der FusionCube die maximale Übertragungsgeschwindigkeit herkömmlicher Datenkanäle übertreffen und Datenbankanwendungen in die Lage versetzen, Performanceengpässe beim optimierten Betrieb von SAP Sybase IQ zu vermeiden. Die Nutzer profitieren dabei vom kostenwirksamsten Datenbanksystem. In dem Test erzielten 64 Intel-Kerne, PCI-e SSD FusionCube und SAP Sybase IQ V16SP2 das Resultat von 220,901.3QphH@1000GB, $2.80USD/QphH@1000GB.

"Getreu unserem Motto 'Make IT Simple, Make Business Agile' schaffen wir geschäftliche Flexibilität durch vereinfachte IT. Wir sind der Ansicht, dass FusionCube für SAP HANA unseren Kunden zu einer zeitgerechteren Entscheidungsfindung verhelfen wird", sagte Zheng Yelai, President IT Product Line, Huawei. "SAP verfügt über hervorragende Kompetenzen in der Bereitstellung von Technologieplattformportfolios und Geschäftsanwendungen, während sich Huawei auf den Aufbau von IT-Infrastrukturen spezialisiert hat. Die beiden Unternehmen ergänzen sich sehr gut im Hinblick auf ihre Produkte und Zielmärkte. Der Huawei FusionCube für SAP HANA kann die Kunden in die Lage versetzen, geschäftliche IT- und Analyseprozesse in Echtzeit durchzuführen und dadurch Marktgelegenheiten wahrzunehmen, die ihren Geschäftswert maximieren."

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den maximalen Mehrwert für Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen und Verbraucher zu schaffen, indem wir ihnen wettbewerbsfähige Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Unsere Produkte und Lösungen kommen in mehr als 140 Ländern zum Einsatz und werden von mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.huawei.com

SAP, SAP HANA und alle SAP-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und mehreren anderen Ländern. Alle anderen hierin genannten Namen von Produkten oder Dienstleistungen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Sybase ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sybase, Inc. ® verweist auf eine Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sybase ist eine Tochtergesellschaft von SAP.

Web site: http://www.huawei.com/en/

http://pr.huawei.com/en/news/hw-205465-ict.htm/

http://www.huawei.com/

