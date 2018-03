Scharfer Adventauftakt beim eyepin Chilipunsch

Wien (OTS) - Die eyepin GmbH feierte am Mittwoch den 4. Dezember 2013 im "Mozart & Meisl" im 19. Wiener Gemeindebezirk mit Kunden und Freunden einen feurig scharfen Adventauftakt. Bei Chilipunsch und guten Vibes nutzten die Gäste die Zeit zum Networken und Pläne schmieden für das Marketing Jahr 2014.

Zum angeregten Abend mit vielen bekannten Gesichtern aus der Marketing- und Werbebranche lud gestern Abend, am Mittwoch den 4. Dezember, eyepin Geschäftsführer Franz J. Kolostori und heizte seinen Gästen mit selbst zubereiteten Chilipunsch zum Jahresende noch einmal richtig ein: "Ich freue mich, dass auch heuer wieder unsere Kunden und Geschäftspartner trotz der meist hektischen Vorweihnachtszeit so zahlreich gekommen sind, um gemeinsam mit uns das Jahr 2013 ausklingen zu lassen." Die anwesenden Marketing-Profis genossen sichtlich den Abend und entwickelten dabei viele neue Ideen für 2014. Begleitet von der hervorragenden Soul-Stimme Nil samt Band und DJ Kurt bot der eyepin Chilipunsch bis Mitternacht den Rahmen, um sich in vielen interessanten und angeregten Gesprächen über die Zukunft des dialogorientierten Marketings auszutauschen.

Die Zukunft des Kundendialogs

Die Gespräche der anwesenden Marketer drehten sich dabei vorrangig um die Zukunft des individuellen Kundendialogs. Das professionelle Erstellen, Versenden, Analysieren und Optimieren von E-Mail-Newslettern, wie es eyepin anbietet, spielt dabei eine wichtige Rolle. "Die Zukunft des Marketings ist digital und bringt viele Chancen aber auch Herausforderungen mit sich. Wir freuen uns schon auf ein spannendes Jahr 2014, dem wir voller Tatendrang entgegentreten", fasst eyepin Geschäftsführer Franz J. Kolostori zusammen. Gesehen wurden beim eyepin Chilipunsch am 04. Dezember Franz J. Kolostori (Gastgeber und GF eyepin GmbH), Martin Wilfing (GF DMVÖ), Peter Rauch (GF straberger conversations), Victoria Seregi (Telebiz Gmbh), Winfried Eberl (Verlagsleiter Österreichischer Agrarverlag), Monika Thomasberger (Online Marketing T-Systems), Max Gold (G.A. Service), Gabi Weinert (Marketing UPC Business), Eva Mandl (GF Himmelhoch PR), Evi Falkner (GF Pinkhouse Design GmbH), Dahlia Preziosa (Post AG Online Innovations Management), Michael Jiresch (Post AG Vertriebsleitung Mail Solutions).

Über eyepin eMarketing Software

Das Wiener Unternehmen eyepin eMarketing Software bietet Software-Lösungen und Umsetzungs-Kompetenz für Online Dialogmarketing Kampagnen. Neben E-Mail Newsletter Kampagnen bietet eyepin in einer Software-Suite auch Lösungen für Online-Eventmarketing, Online Umfragen oder auch Gewinnspiele und Social Media Kommunikation. Von der einfachen Online-Lösung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für den vollautomatisierten Versand von mehrstufigen Kampagnen bietet eyepin integrierte Tools für erfolgreiches E-Mail Marketing. Über vorhandene Software-Schnittstellen für nahezu alle am Markt befindlichen Kundenverwaltungs-Lösungen kann der Adress- und Datenabgleich automatisiert erfolgen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4929

Rückfragen & Kontakt:

Karol Walter Nuhn

Tel.: +43 650 525 42 12

E-Mail: karol.nuhn @ himmelhoch.at