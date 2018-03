ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Tischtennis-CL-Begegnung SPG Walter Wels - SV Werder Bremen

Am 6. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 6. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Tischtennis-Champions-League-Begegnung SPG Walter Wels - SV Werder Bremen um 20.15 Uhr und die Höhepunkte von den WEC 6 Hours of Bahrain um 22.15 Uhr.

Die Welser überraschten bei der Champions-League-Premiere im September in Bremen mit einer sensationellen Leistung. Sie besiegten den amtierenden deutschen Meister Werder Bremen mit 3:1. Im ersten Spiel traf Demeter Lehel auf Chuang Chih Yuan. Trotz einer hervorragenden Leistung des Ungarn gewann der Taipeh-Chinese aber doch 3:1. Jian Zhan holte dann aber den wichtigen ersten Punkt für Wels. Er besiegte den Rumänen Constantin Cioti klar mit 11:6, 5:11, 11:6 und 11:6. Anschließend bot Petö Zsolt gegen Adrian Cisan abermals Weltklasse-Tischtennis. Unter dem tosenden Applaus der mitgereisten Fans machte er das Spiel im fünften Satz klar. Im 4. Spiel dann der Showdown: Jian Zhan gegen Chuang Chih Yuan. In drei Sätzen (11:7, 11:9 und 11:7) holte der Welser den Sieg. Kommentator ist Thomas Hölzl.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 5. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at