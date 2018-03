Edison beginnt Coverage von Magforce, einem deutschen Unternehmen für nanotechnologische Krebsbekämpfung

London (ots/PRNewswire) - Die führende internationale Investmentberatungsfirma Edison Investment Research kündigt den Beginn der Coverage von MagForce (MF6) an, einem deutschen Unternehmen mit einer in Europa zugelassenen nanotechnologischen Therapie zur Behandlung von Gehirntumoren.

In dem am 27. November von Edison veröffentlichten Bericht, Coming out in Force, werden die Erfolgschancen von MagForces Strategie für eine umfassendere Anwendung seiner neuen NanoTherm-Therapie analysiert, die in Europa zur Behandlung von Gehirntumoren bereits zugelassen ist. MagForce hat eng mit einer Reihe von wichtigen Meinungsbildnern am Design einer neuen, unmittelbar bevorstehenden Glioblastoma-Studie (GBM) zusammengearbeitet, um die Akzeptanz und die Bekanntheit der Therapie unter den Ärzten zu steigern. Darüber hinaus werden die Erschliessung des US-amerikanischen Marktes und die Entwicklung einer NanoTherm-Therapie für Prostatakrebs angestrebt. Edisons risikoadjustierte Marktbewertung entspricht 197 Millionen Euro oder 8,2 EUR pro Aktie.

Über Edison Investment Research

Die Aufnahme der Coverage von MagForce ist Teil des Reaserch-Programms zu biopharmazeutischen Unternehmen mit Chancen, sich auf dem globalen Markt zu behaupten. Edison bietet detaillierte Research-Coverage zu mehr als 150 Pharma- und Healthcare-Unternehmen in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland. Sein Team von über 100 Analysten und Investment Professionals unterstützt die Kapitalmarktaktivitäten von führenden Unternehmen, Fondsmanagern und Investmentbanken weltweit. Das Unternehmen stellt über 400 Corporate-und Investorenkunden von seinen Büros in London, New York, Frankfurt, Sydney und Wellington Serviceleistungen zur Verfügung. Alle von Edison veröffentlichten Berichte sind kostenlos als Download auf seiner Website verfügbar: http://www.edisongroup.com.

autorisiert und reguliert. Edison ist kein Anlageberater oder Broker-Händler und erteilt keine Investitionsempfehlungen. Edisons Berichte stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Über Magforce

MagForce ist ein deutsches Unternehmen mit einer in Europa zugelassenen nanotechnologischen Therapie zur Behandlung von Gehirntumoren. Bei der NanoTherm-Therapie werden superparamagnetische Nanopartikel in den Tumor injiziert, die Hitze erzeugen und den Tumor thermisch zerstören oder sensibilisieren.

