38. German Screenings - Highlights der Programmvertriebsmesse in Wien

Herausragende Verkaufserfolge für ORF-Enterprise

Wien (OTS) - Als Hauptveranstalter der German Screenings, der größten TV-Programm-Messe im deutschen Sprachraum, die vom 1. bis 4. Dezember im Hotel Le Méridien in Wien stattfand, konnte ORF-Enterprise auch in diesem Jahr große Erfolge erzielen. Mit 150 Teilnehmern aus 29 Ländern und zahlreichen Verkaufsabschlüssen vor Jahresende 2013 erreichte die Messe neue Rekorde.

Wie bereits in den Jahren zuvor stießen Produktionen der gefragten ORF-Naturfilmmarke "Universum" auf großes internationales Interesse:

Die durch faszinierende Makrofilm-Aufnahmen bestechende Dokumentation "Hummeln - Bienen im Pelz", die zuletzt im ORF bis zu 597.000 Zuseher/innen verzeichnete, wird demnächst in Italien, Schweden, Polen und Slowenien zu sehen sein. Der außergewöhnliche Blick in "Planet der Spatzen" - am 17. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen - auf diesen unscheinbaren Kulturbegleiter konnte internationale TV-Einkäufer aus Italien, Polen, Slowenien und der Slowakei überzeugen. ORF-Enterprise sicherte sich mit der beeindruckenden Dokumentation "Der Flug der Eule" Verkäufe nach Dänemark und die Schweiz.

Die mit dem Grand Teton Award ausgezeichnete faszinierende Dokumentation "Der Shannon - Irlands großer Fluss", die im ORF im Frühjahr 2014 ausgestrahlt wird, sorgte für Begeisterung bei TV-Einkäufern aus Belgien, Schweden, Tschechien, Dänemark und Italien.

Im Bereich Naturdokumentationen ging der Großteil der Verkäufe an Italien, gefolgt von Dänemark, Polen, Slowenien, Ungarn, Frankreich, Tschechien und Belgien. Auch im fiktionalen Bereich konnten Verkaufserfolge verzeichnet werden, so wird beispielsweise Slowenien die erfolgreiche "Tatort"-Serie mit den neuen Österreich-Folgen "Unvergessen", "Deckname: Kidon", "Abgründe" und "Angezählt" fortsetzen.

Marion Camus-Oberdorfer, Leiterin Content Sales International bei ORF-Enterprise, zieht ein positives Resümee: "Die 38. German Screenings in Wien schließen durch die hohe Anzahl an internationalen Teilnehmern und den damit verbundenen zahlreichen Vertragsabschlüssen das Messejahr 2013 überaus positiv ab. Das Konzept der größten deutschsprachigen TV-Programm-Messe überzeugt erneut unsere anspruchsvollen internationalen Kunden."

