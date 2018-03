SP-Vettermann an VP-Leeb: "Stadt bildet künftig noch mehr PädagogInnen aus!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Offenbar ist es noch nicht zu Gemeinderätin Leeb durchgedrungen, dass die Stadt mit dem neuen Ausbildungsschwerpunkt an der bakip21 noch mehr PädagogInnen ausbilden wird, die dann auch sofort in den Job einsteigen", reagierte heute Gemeinderat Heinz Vettermann auf Aussagen von VP-Leeb. "Das sollte eigentlich auch im Sinne der ÖVP sein!"

Auch aktuell für den Campus Fröhlich-Sandner werde es eine Lösung geben - übrigens in enger Zusammenarbeit mit dem Elternverein. "Dass PädagogInnen in ganz Österreich Mangelware sind, sollte eigentlich auch der ÖVP bekannt sein." Deshalb sei es besonders wichtig, "weitere Ausbildungsplätze für Menschen zu schaffen, die auch wirklich an einem sofortigen Berufseinstieg interessiert sind."

