Rund 1.000 Kindergartenkinder beim Nikolofest im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Bereits zum fünften Mal lud Stadtrat Christian Oxonitsch zum Nikolofest ins Wiener Rathaus.

Im Festsaal tummelten sich heuer über 1.000 Kinder aus Kindergärten aus ganz Wien. "Dieses traditionelle Fest vermittelt gerade in der heutigen Zeit viele wichtige Botschaften - dazu zählen Teilen, Freude bereiten und Anerkennung schenken im Sinne eines freundlichen Umgangs miteinander", so Oxonitsch.

Den Kindern wurde im Festsaal ein vielfältiges Programm geboten - von Märchenerzählern über Mitmachaktionen wie Malen oder Theater bis hin zum Lieder singen. Selbstverständlich war auch der Nikolo "persönlich" anwesend. Auch Bürgermeister Michael Häupl stattete den Kindern einen Besuch ab.

Gefeiert wird aber nicht nur im Wiener Rathaus sondern auch in den Wiener Kindergärten direkt. Dort finden nämlich Anfang Dezember Nikolofeiern statt: Das Fest wird in jedem Kindergarten individuell gestaltet - mit Bastelarbeiten, Liedern und Verkleidungen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer das gemeinsame Gestalten und die Freude der Kinder. "Traditionelle Feste wie das Nikolofest sind wichtiger Teil der Bildungsarbeit in unseren Kindergärten", betont Christian Oxonitsch. "Die Rituale schaffen eine besondere Verbundenheit und sind schöne Gemeinschaftserlebnisse, an die man sich gerne erinnert!"

