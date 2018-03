GUANIQUIQUI [gwani 'kiki] seit 1. Dezember online / Onlineangebot der Guaniquiqui AG ebnet Weg zu nachhaltigem Konsum- und Verbraucherverhalten (VIDEO)

Bubendorf (ots) -

- Hinweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.ch/video -

Bedenkenlos

Guaniquiqui bietet seiner Community in einer Shopping-Mall günstiges Einkaufen mit gutem Gewissen. Hier verkaufen zufriedene Hersteller umweltverträglich und nachhaltig Produziertes aus fairem Handel und Dienstleistungen an zufriedene Kunden: www.guaniquiqui.com

Aktie für 25 CHF oder 20E

Mit dem Kauf einer einzigen Aktie der Guaniquiqui AG erwirbt jeder Aktionär das Recht zur Nutzung aller Angebote auf Guaniquiqui.com.

Kund_innen werden Aktionär_innen

Bei der Guaniquiqui AG sind Kunden immer auch Aktionäre: Sie profitieren als Aktienbesitzer von Einkaufsvorteilen bei fair gehandelten und umweltfreundlich hergestellten Produkten. Sie ermöglichen als Teilnehmer einer Einkaufsgemeinschaft verantwortungsvollen Konsum, der viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Sie können als Mitbesitzer von Guaniquiqui die Zukunft des Ressourcen- und Umweltschutzes aktiv mitgestalten und als Mitglied einer jungen, engagierten Community von Aktionären moderne Kommunikationstools (z.B. Videochats) und gängige Socialmedia-Einbindungen (Facebook, Youtube, Twitter) nutzen, um im Freundeskreis zu kommunizieren oder gemeinsam die Märkte zu beeinflussen.

Die Vorzüge des Aktienbesitzes bestehen neben dem Zugang zu günstigen, fairen und nachhaltig hergestellten Produkten in einem eigenen sicheren Mail-Account (name @ gqqmail.com), einem kostenfreien Internet-Auftritt, sowie in der kostenlosen Teilnahme an Verlosungen. Dividenden werden nicht ausgeschüttet.

Virtuelle Währung

Bezahlt wird auf Guaniquiqui.com mit einer eigenen Verrechnungseinheit, dem Guaniquiqui. Aktionäre können Guaniquiquis mit anerkannten Währungen einlösen. Wer bei Guaniquiqui mitarbeitet, kann anteilig in Guaniquiqui entschädigt werden. Denn die Guaniquiqui AG ist keine ganz normale AG: "Quiqui's the key"

Geschenke

Als kleines Entrée spielen alle Aktionäre und diejenigen, die es noch werden wollen, seit 1. Dezember kostenlos um kleine und grosse Geschenke. Einfach mitspielen, mit etwas Glück zum Aktionär werden und im Nachgang noch weitere wertvolle Preise einstreichen.

Rückfragen & Kontakt:

Guaniquiqui AG

Pressestelle

Kantonsstrasse 7

4416 Bubendorf/CH

Tel.: +41 61 9359135

E-Mail: presse @ guaniquiqui.com