Vienna Insurance Group in Bulgarien

Auszeichnungen für die Konzerngesellschaften Bulstrad und Bulstrad Life

Wien (OTS) - Die bulgarischen Konzerngesellschaften der Vienna Insurance Group wurden beim Wettbewerb "Versicherung des Jahres 2013" des Bulgarischen Verbandes für Versicherungsmakler (BAIB) in zwei von sieben Kategorien ausgezeichnet. Der Sachversicherer Bulstrad wurde zum "Fairsten Versicherer 2013" für die schnelle Zahlung von Schadenersatzansprüchen im Bereich Personenschäden in der Kfz-Haftpflichtversicherung gewählt. Der Lebensversicherer Bulstrad Life erhielt die Auszeichnung "Lebensversicherer des Jahres 2013". Die Preise sind ein Zeichen, dass die Kundenbedürfnisse im Vordergrund stehen. Die VIG-Konzerngesellschaften haben ein gemeinsames Ziel: dem Kunden Vertrauen und Sicherheit zu geben.

Bei der offiziellen Preisverleihung am 26. November 2013 nahmen Rumen Yanchev, Generaldirektor der Bulstrad, und Svetla Nestorova, Generaldirektorin der Bulstrad Life, die Auszeichnungen entgegen. Die Vienna Insurance Group zählte mit zwei von sieben Preisen zu der meist ausgezeichneten Versicherungsgruppe bei der diesjährigen Veranstaltung und hebt sich damit deutlich vom Mitbewerb ab.

"Ich gratuliere unseren Kolleginnen und Kollegen in Bulgarien zu diesen Erfolgen. Die Auszeichnungen sind eine schöne Anerkennung für ihre Leistungen und ihr Engagement. Die Marke Bulstrad gibt es seit 52 Jahren und hat ein hervorragendes Standing in Bulgarien. Unsere Konzerngesellschaften zeichnen sich durch Kundennähe, hohe Serviceorientierung und ein breites Produktportfolio aus. Wir werden uns auch in Zukunft mit voller Kraft auf unsere Versicherungsaktivitäten im Bereich Sach- und Lebensversicherung am bulgarischen Markt konzentrieren", hebt Peter Hagen, Generaldirektor der Vienna Insurance Group, hervor.

Starke Marktpräsenz in Bulgarien

Die Vienna Insurance Group ist seit dem Jahr 2002 in Bulgarien tätig. Mit einem Gesamtmarktanteil von 14,0 Prozent sind die Konzerngesellschaften Marktführer am bulgarischen Versicherungsmarkt. In Bulgarien setzt die VIG den positiven Trend nach dem Turnaround beim Ergebnis fort. Die Bulstrad und Bulstrad Life erwirtschafteten in den ersten drei Quartalen 2013 Prämien von rd. 87 Mio. Euro.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 24 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf fast 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 23.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.

