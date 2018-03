Schuhriese CCC goes EKZ CITYGATE

Wien (OTS) - Das neue Shoppingcenter CITYGATE in Wien 21, Wagramer Straße 195 begrüßt den international tätigen Schuhriesen CCC als neuen Shoppartner.

"Citygate ist ein vielversprechender Standort: sehr gute Lage, hervorragende Verkehrsanbindungen und der gute Branchenmix lassen eine hohe Kundenfrequenz erwarten. Auch das überzeugende Gesamtkonzept, das Wohnen und Einkaufen mit perfekter Infrastruktur kombiniert, ist für uns ein wichtiger Anreiz gewesen.", gibt sich CCC-Österreich Geschäftsführer Gerald Zimmermann überzeugt von dem neuen Standort.

Bei der Auswahl für neue Filialen achtet der polnische Marktführer im Bereich Schuh-Retail, der sich auf internationalem Expansionskurs befindet und schon rund 700 Filialen in Europa hat, auf starke Handelsstandorte. Nach Wien Mitte - The Mall, dem

Donauzentrum, Zentrum Simmering und Westbahnhof City wird CITYGATE in der Wagramer Straße 195 nun die logische fünfte Wien-Filiale der Kette beherbergen.

"Innerhalb eines Jahres bieten wir unseren Kunden fast 3.000 verschiedene Schuhmodelle an: ob Damen, Herren, Kinder, ob sportlich oder elegant - immer zu vernünftigen Preisen.", so Zimmermann.

Insgesamt können die Projektentwickler des Einkaufszentrums CITYGATE mit der bisherigen Auslastung zufrieden sein, die bei mittlerweile 85 Prozent liegt, wobei nur mehr 8 Geschäfte frei disponierbar sind.

Bis dato haben sich folgende Handelsunternehmen für das EKZ CITYGATE entschieden:

Interspar Hypermarkt, New Yorker, CCC Schuhe, Mister Lady Jeans, DM-Drogerie Markt, Cyberport, Colloseum, Libro, Marionnaud Parfümerie, Drei, Buchfachgeschäft Liber Novus, Felber Bäckerei, Apotheke, Friseur, TUI Reisecenter, T-Mobile, Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Eduscho, Schuhfachgeschäft Mannequin, David Jones, Palmers, Le Clou Juwelier, Syndikat, Claire's, Roma Friseurbedarf, Zoo&Co, Schlüsseldienst, Brautmode Fachgeschäft, America Latina, zu den 3 goldenen Kugeln, Chinesisches Restaurant Kung Fu, Tauber, Cafe Pascucci, Pizza Corner, Dan Küchen Studio, Wienerwald.

Über CITYGATE

Das Projekt CITYGATE wird von der Stumpf Gruppe gemeinsam mit namhaften Bauträgern umgesetzt. Es umfasst neben dem Einkaufzentrum mit rund 20.000 m2 und 55 Shops auch 1.167 Wohnungen für rund 3.200 zukünftige Bewohner, Grün- und Erholungsflächen, eine Tiefgarage, einen öffentlichen Park und ein Gardendeck sowie einen Kindergarten. CITYGATE liegt direkt an der U1-Station Aderklaaerstraße. Das Projektvolumen beträgt rund 250 Millionen Euro; die Baufertigstellung des Gesamtprojektes und Eröffnung des Einkaufszentrums sind für 2014 vorgesehen.

