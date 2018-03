Post und Systemlogistik Hand in Hand für neuen DM-Onlineshop

Kommissionierung und Lieferung aller Bestellungen durch das Post-Netzwerk

Wien (OTS) - Im neuen DM-Onlineshop sind unter meindm.at ab sofort mehr als 5.000 der 16.000 Artikel aus dem DM-Sortiment online bestellbar. Als Partner für die Gestaltung und Umsetzung der Logistikprozesse wurde die Österreichische Post AG ausgewählt.

Die Systemlogistik Distribution GmbH, eine Tochter der Österreichischen Post, hat im Norden Wiens dafür ein neues Lager in Betrieb genommen, das speziell auf die Anforderungen von DM abgestimmt ist. Die direkt aus dem Webshop einlangenden Bestellungen werden bei Systemlogistik unmittelbar kommissioniert, verpackt und an das Paketnetzwerk der Post übergeben. Somit werden alle Aufträge, die bis 16.00 Uhr einlangen, noch am selben Tag fertiggestellt und größtenteils am Folgetag in ganz Österreich zugestellt.

"Wir konnten durch unsere Expertise in allen Abschnitten der Logistikkette punkten. Durch die Post und unser Tochterunternehmen Systemlogistik bieten wir nicht nur den reinen Transport, sondern das komplette E-Fulfillment rund um Lagerung und Kommissionierung sowie natürlich auch die Retourenabwicklung an. Ich bin stolz, dass wir gemeinsam mit DM ein großartiges Projekt realisieren können", zeigt sich DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Post, begeistert.

