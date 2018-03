Innovativer Kernölhut ist Kassenschlager im Weihnachtsgeschäft

Nach nur 10 Tagen ausverkauft - Bestellungen aber wieder möglich!

Graz (TP/OTS) - Am 23.11.2013 ging der Kernölhut von Ölbaron in Graz auf den Markt. Und nach nur 10 Tagen ist das Produkt bereits ausverkauft. Das erste Accessoire für die Kernölflasche legt somit einen Raketenstart hin. Ab 10. Dezember kann aber wieder ausgeliefert werden.

Der Kernöhut von Ölbaron ist das erste Accessoire für die Kernölflasche. Er ist exakt der Form des klassischen Steirerhutes nachempfunden und macht jede Kernölflasche zum Star im Haushalt. Natürlich ist der Kernölhut auch praktisch und funktionell. Er erspart das lästige Auf- und Zuschrauben der Kernölflasche und vermeidet durch das hochwertige elastische Material ein Ausrinnen. Kühlschrank, Speis und auch die Hände bleiben ab sofort frei von Kernölrückständen.

Alles ausverkauft

Dass der Kernölhut bei den Steirern und Steirerinnen so gut ankommt, hätte sich der Ölbaron nicht gedacht! Seit 23.11.2013 ist der eigene Online-Shop offen und schon am ersten Tag wurden viele Bestellungen ausgeschickt. Mittlerweile gibt es auch Geschäfte in Graz, die das außergewöhnliche Produkt führen. Neben dem Kunsthaus Shop und der Fressbox im Shopping Center West führt auch das Haus Klammert in der Herrengasse den Ausgießer.

Die nächste Lieferung ist unterwegs

Aber die Steirer müssen keine Angst haben, ab 10. Dezember kann der Ölbaron wieder ausliefern. Damit haben die Steirer und Steirerinnen die Möglichkeit auf ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.

Denn ab sofort ist Kürbiskernöl nur gut mit Hut!

Genuss mit Hut

Köstliches Kürbiskernöl - nur gut mit Hut! Kürbiskernöl ist kostbar und hat seinen Preis. Die meisten Kernölflaschen haben keine integrierten Ausgießer, die ein gutes dosieren ermöglichen. Selbst Flaschen mit integriertem Ausgießer können das Öl nicht so gut dosieren, wie der Kernölhut mit dem Edelstahlrohr. Ungewollt hoher Verbrauch des Kernöls gehört mit dem Kernölhut der Vergangenheit an. Auch für den dekorativen Einsatz des Kernöls ist der Kernölhut perfekt. Zum Beispiel zum dekorieren der Kürbischremesuppe oder am Vanilleeis.

Saubere Lösung

Der Kernölhut ist natürlich leicht zu reinigen. Er kann ohne weiteres gemeinsam mit dem Geschirr in den Geschirrspüler gegeben werden. Auch im häufigen Gebrauch bewehrt sich der Kernölhut. Auch wenn es mal hektisch wird und man unachtsam ist. Die Krempe des Hutes hält auch den letzten tropfen davon ab an der Flasche herunter zu rinnen.

ÖLBARON(R) bietet mit dem Kernölhut das erste Accessoire für Kürbiskernöl.

Kostbares Kürbiskernöl - nur gut mit Hut!

Einführungspreis: EUR 12,90 inkl. MwSt.

Geschenkset: EUR 24,90 inkl. MwSt.

Erhältlich unter: www.oelbaron.at

Oder in folgenden Geschäften:

- Kunsthaus Graz Shop

- Fressbox im Shopping Center West

- Klammerth, Herrengasse, Graz

Mehr Infos unter: www.oelbaron.at

