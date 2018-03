Schenken Sie zu Weihnachten Kreativität! Gutscheine für Fotokurs

Wien (OTS) - FotografInnen brauchen nicht nur eine gute Ausrüstung, sondern auch das entsprechende Know-How. Das Zusammenspiel von Blende und Zeit ist dabei genauso wichtig, wie der richtige Bildaufbau. Die Fotoschule Wien hat zahlreiche Fotokurse für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene im Angebot. Die praxisbezogenen Workshops ("learning by doing") widmen sich jeweils einem bestimmten fotografischen Thema, wie etwa Bildaufbau, Lichtgestaltung, Blitztechnik, Porträt- oder Landschaftsfotografie. So bietet die Fotoschule Wien in ihren Fotokursen allen Interessierten die Gelegenheit, unterschiedliche fotografische Genres kennen- und lieben zu lernen.

Überraschen Sie Ihre Freunde oder Bekannte, die seit kurzem eine Kamera haben oder diese zu Weihnachten geschenkt bekommen, mit einem Gutschein für einen Fotokurs. Die Geschenkgutscheine im Wert von Euro 10,-; Euro 20,-; Euro 50,- und Euro 100,- erhalten Sie im Büro der Fotoschule Wien in der Rechten Wienzeile 85, 1050 Wien. Öffnungszeiten: Mo-Do, 14-19 Uhr, Fr 10-14 Uhr

Weitere Infos unter www.fotoschule.at oder unter www.fotokurse.at.

