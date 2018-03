Kommunikationsdienstleister news aktuell (Schweiz) AG stellt gemeinsam mit AppMachine neue App für Unternehmensnachrichten bereit

Die news aktuell (Schweiz) AG hat eine eigene Smartphone-App bereit gestellt. Alle Nachrichten von Unternehmen, Organisationen und Behörden, die über das Nachrichtennetzwerk OTS von news aktuell Schweiz verbreitet werden, können in der App abgerufen werden.

Das Tochterunternehmen der Schweizerischen Depeschenagentur (sda) mit Sitz in Zürich ergänzt damit sein Angebot um einen mobilen Kanal und bündelt Informationen aus Presseportal.ch und newsaktuell.ch in einer mobilen Anwendung. Die App ist ab sofort für iPhone und Android verfügbar und kostenlos in den App-Stores erhältlich.

Unternehmensnachrichten von Unternehmen, Organisationen und Behörden werden in der App nach Ressorts und Branchen sortiert angezeigt und sind in sozialen Netzwerken und per E-Mail teilbar. Außerdem bietet die App Informationen zu Veranstaltungsterminen, Ansprechpartnern und Angeboten von news aktuell Schweiz und alle Inhalte aus den Social-Media-Kanälen des Schweizer Kommunikationsdienstleisters.

Kai Gerwig, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG: "Kaum jemand geht heute ohne Smartphone aus dem Haus. Mit unserer eigenen App ermöglichen wir Journalisten, PR-Schaffenden und allen Interessierten, OTS-Meldungen auch unterwegs zu lesen. Zudem haben unsere Kunden mit der App den direkten Draht zu uns und unseren Services."

Siebrand Dijkstra, Geschäftsführer von AppMachine: "Gerade im Nachrichtengeschäft geht es um Schnelligkeit und ständige Verfügbarkeit von Informationen. Eine App bietet einem Dienstleister wie news aktuell Schweiz eine tolle Möglichkeit, mit allen Zielgruppen in direktem Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns, dass die App mit Hilfe unserer Plattform gebaut wurde."

Über AppMachine

AppMachine setzt mit seinem App-Baukasten neue Standards in der Erstellung nativer Apps und ermöglicht das Bauen eigener Apps - ohne Programmierkenntnisse, schnell und kostengünstig. Nach zweijähriger Entwicklungszeit ging das holländische Startup im Juni 2013 an den Markt. Inzwischen erstellen mehr als 55.000 Nutzer weltweit Apps auf www.appmachine.com. AppMachine hat 26 Mitarbeiter in Heerenveen (Niederlande), darunter 18 Entwickler, und Partner in Brasilien und dem deutschsprachigen Raum.

Download der App von news aktuell Schweiz: http://www.appmachine.com/de/apps/news-aktuell-schweiz/

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Liebich

Kommunikation AppMachine Deutschland, Österreich, Schweiz

E-Mail: presse @ appmachine.com

Tel.: +49 40 228 699 97

Mobil: +49 176 348 000 37



Internet: www.appmachine.com

Twitter: www.twitter.com/AppMachineDE

Facebook: https://www.facebook.com/AppMachine