AVISO: Podiumsdiskussion am 10.12.2013, 17:00 Uhr: "Wie viel Schutz brauchen die Menschenrechte in Österreich?"

Wien (OTS) -



Podiumsdiskussion "Wie viel Schutz brauchen die Menschenrechte in

Österreich?"



Zum "Internationalen Tag der Menschenrechte" veranstalten das

Österreichische Institut für Menschenrechte und die

Volksanwaltschaft eine Podiumsdiskussion zum Thema: "Wie viel Schutz

brauchen die Menschenrechte in Österreich?"



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich

eingeladen!



Am Podium:



- Günther Kräuter (Volksanwaltschaft)

- Renate Kicker (Menschenrechtsbeirat)

- Reinhard Klaushofer (KommissionSbg/OÖ)

- Andrea Sigl (Seniorenwohnhaus Hellbrunn)



Datum: 10.12.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Bibliotheksaula der Universität Salzburg gegenüber Großem

Festspielhaus

Hofstallgasse 2 - 4, Wien



Rückfragen & Kontakt:

Debora Mula

Assistenz Volksanwalt Dr. Günther Kräuter

Tel.: +43 (0)1 51505-109

E-Mail: debora.mula @ volksanw.gv.at