Social Media für die B2B-Kommunikation richtig einsetzen

Neues Seminarthema im Januar in Hamburg

In dem Media Workshop "Social Media im B2B-Geschäft - Chancen und Risiken in der B2B Kommunikation" vermittelt Referent Torsten Panzer, wie die Social Media Aktivitäten im Gegensatz zu B2C-Unternehmen ausgerichtet sein müssen. Das Seminar findet erstmalig am 22. Januar 2014 in Hamburg statt.

Die maximal 12 Teilnehmer lernen, wie Sie mit sozialen Plattformen wie Blogs, Facebook, Twitter, Google+ oder LinkedIn optimale Vertriebsunterstützung gewährleisten. Sie erfahren, wie erfolgreiche B2B-Unternehmen Social Media im Bereich Marketing, Kommunikation, Kundenservice, Qualitätssicherung, oder Produktentwicklung einsetzen. Der Referent zeigt ihnen, wie sie mit Inhalten, gutem Content und Mehrwert für ihre Zielgruppen in der B2B-Kommunikation punkten. Nach dem Seminar können die Teilnehmer mit strategischen Argumenten in den Dialog mit der Führungsebene treten und haben Handlungsansätze für ein eigenes Social-Media-Konzept.

Terminankündigung: "Social Media im B2B-Geschäft - Chancen und Risiken in der B2B Kommunikation" am 22.01.2014 in Hamburg

Über den Referenten:

Torsten Panzer (1974) ist Unternehmensberater und Dozent mit Schwerpunkt PR, Marketing, WoM und Social Media. Aktuell berät er als Director Social Media die Agentur thjnk und führt seit 2009 als Vorstandsvorsitzender den PR Club Hamburg. Außerdem ist er im Beirat der Social Media Week Hamburg aktiv. Bis 2011 war er bei der Social Media Akademie (SMA) Pressesprecher und Geschäftsführender Gesellschafter für die Bereiche PR, Marketing und Vertrieb. Zuvor war er als Co-Founder und Managing Director für das DACH-Geschäft der Word of Mouth Marketing Agentur Buzzer verantwortlich. Bis heute ist er Gesellschafter der ad publica Public Relations, einer auf integrierte Kommunikation ausgerichtete Agentur, die er 2001 mit Partnern in Hamburg gründete. Er absolvierte nach dem Studium der Geschichte, Philosophie und VWL zunächst ein Volontariat bei einer PR-Agentur. Nach Zwischenstationen bei der Stadtsparkasse Köln, RTL und dem Gerling Konzern ging er als Pressesprecher & Leiter Marketing-Kommunikation zur Kölner denkwerk-Gruppe.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

