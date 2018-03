BATS Global Markets im November: Europäischer Trade Reporting Service wird Marktführer; Direct-Edge-Fusion im 1.Quartal 2014 vorgesehen

Kansas City, Missouri Und London (ots/PRNewswire) - BATS Global Markets (BATS) hat heute bekanntgegeben, dass seine pan-europäische Plattform für Handelsberichte, BXTR, im ersten Monat des Betriebs bereits zum Branchenführer geworden ist, während BATS Chi-X Europe im November weiterhin Europas größte Wertpapierbörse geblieben ist.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100701/CG29735LOGO)



BATS macht ebenfalls weitere Fortschritte im Hinblick auf die Genehmigung und den Abschluss der Fusion mit Direct Edge Holdings, wobei die Abwicklung der Transaktion nun im ersten Quartal 2014 erwartet wird. Das Unternehmen hat vom US-Justizministerium im späten Oktober grünes Licht erhalten und fokussiert sich nun hauptsächlich darauf, die Zulassung von der Securities and Exchange Commission zu bekommen.

"Der November war ein weiterer Monat mit gewaltigen Wachstumsraten für Europa, da das Team mit dem Start von BXTR und unserem europäischen Listingsgeschäft kontinuierlich auf dem im Mai erhaltenen Status Recognised Investment Exchange aufbaut", sagte der CEO von BATS Global Markets, Joe Ratterman. "In den USA - während wir dem Abschluss der Transaktion mit Direct Edge immer näherkommen -legen wir den Schwerpunkt weiterhin darauf, Qualitätsmärkte für unsere Kunden bereitzustellen."

Laut Thomson Reuters hatte BXTR im November einen Marktanteil von fast 40 %, während BATS Chi-X Europe einen neuen monatlichen Marktanteil-Rekord in Spaniens Bewertungsindex IBEX (15,8 %) erreicht hat - der fünfte Rekord im Jahr 2013. Insgesamt verzeichnete BATS Chi-X Europe im November einen Marktanteil von 23,0 %, während sie gleichzeitig auch ihr paneuropäisches Notierungsgeschäft mit dem Listing börsengehandelter Fonds von iShares von BlackRock und Lyxor Asset Management, einer Tochtergesellschaft der Societe Generale Group, starteten.

Der auf BATS Chi-X Europe durchschnittlich täglich gehandelte Nominalwert betrug 7,4 Milliarden EUR im November gegenüber 7,8 Milliarden EUR im Oktober. Auf den europäischen Wertpapiermärkten, die von BATS Chi-X Europe abgedeckt werden, betrug der gesamte konsolidierte, im Branchendurchschnitt täglich gehandelte Nominalwert 32,3 Milliarden EUR im November - ein etwas geringerer Wert als die im Oktober erreichten 33,9 Milliarden EUR im Oktober.

In den USA verzeichnete BATS einen Marktanteil von 10 % an US-Dividendenpapieren im Vergleich zu 10,2 % im letzten Monat. Das durchschnittliche gesamte Tagesvolumen der Wertpapierbranche lag bei 5,9 Milliarden Aktien gegenüber 6,3 Milliarden Aktien im Oktober. BATS Options gab einen Marktanteil von 2,8 % im November bekannt, im Vergleich zu 3,6 % im Oktober.

Laut BATS Markt-Qualitätsstatistiken

rangierte die BATS

BZX Exchange im November in der Kategorie Handelsqualität auf dem 1. oder 2. Platz bei 79 % der insgesamt zum S&P 500® Index gehörenden Aktien, gemessen an ihrem effektiven Spread. Die BZX Exchange hatte ebenfalls den niedrigsten effektiven Spread bei 9 der Top 25 börsengehandelten Produkte.

November 2013: Handelsvolumen und Marktanteil - Übersicht

US-Dividendenpapiere November 2013 -------------------- ------------- Gesamte Branche -konsolidiertes Volumen im täglichen 5,9 Milliarden Durchschnitt Aktien ---------------------------------------------------- --------------- BATS Exchanges (BZX und BYX Exchange) -gemeinsamer Marktanteil 10,0 % -------------------------------------------------- ----- BATS Exchanges (BZX und BYX Exchange) -gemeinsames 589,7 Millionen Volumen im täglichen Durchschnitt Aktien -------------------------------------------------- ---------------- US-Aktienoptionen ------------------------------------------------------- BATS Options - gemeinsamer Marktanteil 2,8 % -------------------------------------- ---- BATS Options -gemeinsames Volumen im täglichen Durchschnitt 424.573 Verträge ---------------------------------------------- ---------------- Europäische Dividendenpapiere ----------------------------- Paneuropäisches konsolidiertes Volumen(1) - durchschnittlicher Nominalwert pro Tag 32,3 Milliarden EUR ------------------------------------------- ------------------- BATS Chi-X Europe - gesamteuropäischer Marktanteil 23,0 % -------------------------------------------------- ----- BATS Chi-X Europe - gesamter Nominalwert der gehandelten Aktien 155,9 Milliarden EUR -------------------------------------------- -------------------- BATS Chi-X Europe - durchschnittlicher Nominalwert pro Tag 7,4 Milliarden EUR -------------------------------------------------- ------------------

(1) Auf Basis der Marktabdeckung von BATS Chi-X Europe, abrufbar unter www.batstrading.co.uk



Handelsvolumen und Marktanteilsstatistik nach Markt -US-Dividendenpapiere, US-Aktienoptionen, Europäische Dividendenpapiere Eine vollständige Übersicht des Handelsvolumens und Marktanteils im November für jeden einzelnen Markt ist nachstehend aufgeführt. Besuchen Sie die folgende Website, um die US-amerikanischen und europäischen Marktanteile aller großen Handelsbörsen und sonstiger Märkte einzusehen:

http://www.bats.com/markets

US-Dividendenpapiere (Die BATS Exchanges) November 2013 November 2012 Die BATS Exchanges (BZX & BYX (In Millionen, mit Ausnahme von zusammengefasst) Prozentwerten; Restposten sind in Volumenangaben und Nominalwerten nicht enthalten) Gemeinsames Volumen im täglichen Durchschnitt 589,7 787,8 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 461.513,9 $550.447,9 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 10,0 % 12,7 % Tape A 9,0 % 11,4 % Tape B 14,3 % 15,5 % Tape C 9,5 % 13,7 % Handelsvolumen nach Exchange: ----------------------------- BZX Exchange: Gemeinsames Volumen im täglichen Durchschnitt 478,8 585,8 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 377.242,0 $440.177,4 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 8,1 % 9,5 % Tape A 7,3 % 7,9 % Tape B 11,7 % 12,9 % Tape C 7,8 % 10,4 % BYX Exchange: Gemeinsames Volumen im täglichen Durchschnitt 111,0 203,0 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 84.271,9 $120.270,5 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 1,9 % 3,3 % Tape A 1,8 % 3,5 % Tape B 2,6 % 2,6 % Tape C 1,7 % 3,2 % BATS 1000 Index 20.281,10 15.903,30 (ein breit gefasster Benchmark des US-Marktes für (Börsenschluss Dividendenpapiere) 29/11/13) (Börsenschluss 30/11/12)

US-Aktienoptionen (BATS Options) November 2013 November 2012 Verträge Marktanteil Verträge Marktanteil Gemeinsames Volumen im täglichen Durchschnitt 424.573 2,8 % 561.574 3,6 %

Europäische Dividendenpapiere(2) (BATS Chi- X Europe) November 2013 November 2012 ------------- ------------- (In Millionen, mit Ausnahme von Prozentwerten) Nominalwert gesamt 155.928,9 EUR 150.606,4 EUR Nominalwert im täglichen Durchschnitt 7.425,2 EUR 6.845,8 EUR Angezeigter Nominalwert im täglichen Durchschnitt 6.784,3 EUR 6.407,9 EUR Nicht angezeigter(3) Nominalwert im täglichen Durchschnitt 640,9 EUR 437,9 EUR Gesamteuropäischer Marktanteil 23,0 % 25,3 %

BATS Chi-X Europe: Marktanteil nach Markt (im Berichtszeitraum): --------------------------------------------- November 2013 November 2012 --------- ------------- Börse London gesamt 27,3 % 28,8 % FTSE-100-Aktien 30,5 % 32,4 % FTSE-250-Aktien 21,3 % 25,8 % Nordische Börsen gesamt 26,3 % 27,4 % Helsinki-OMXH25-Aktien 29,1 % 26,9 % Stockholm-OMXS30-Aktien 29,8 % 30,9 % Kopenhagen-OMXC20- Aktien 24,5 % 27,2 % Oslo-OBX-Aktien 21,5 % 22,5 % Börse Frankfurt gesamt 23,8 % 26,4 % DAX-30-Aktien 25,6 % 27,4 % MDAX-Aktien 21,9 % 28,6 % SDAX-Aktien 9,7 % 7,3 % Börse Zürich gesamt 22,9 % 24,6 % SMI-Aktien 25,4 % 26,7 % SMIM-Aktien 19,3 % 16,9 % Börse Paris gesamt 22,8 % 26,6 % CAC-40-Aktien 24,1 % 28,3 % CAC-Next20-Aktien 22,6 % 25,9 % Börse Brüssel gesamt 22,0 % 25,2 % BEL-20-Aktien 23,7 % 25,9 % Börse Amsterdam gesamt 21,8 % 27,0 % AEX-Aktien 22,5 % 27,5 % AMX-Aktien 17,1 % 20,3 % Börse Wien gesamt 14,8 % 18,0 % ATX-Aktien 15,4 % 18,2 % Börse Mailand gesamt 13,7 % 15,4 % FTSE-MIB-Aktien 14,8 % 16,4 % Börse Madrid gesamt 15,0 % 4,1 % IBEX-35-Aktien 15,8 % 4,2 % Börse Lissabon gesamt 11,1 % 16,1 % PSI-20-Aktien 11,2 % 16,2 % Börse Dublin gesamt 7,4 % 5,1 % ISEQ-20-Aktien 7,5 % 5,1 % Wichtige Indizes EUROSTOXX-50-Aktien 22,3 % 24,0 % FTSE RIOB 9,0 % 4,5 %

(2) Entspricht konsolidierten Werten aus offenen und geschlossenen Büchern der BATS Europe (BXE) und Chi-X Europe (CXE), sofern nichts anderes vermerkt ist.

(3) Auf der BXE und CXE nicht angezeigte Order-Bücher.

Über BATS Global Markets, Inc. BATS Global Markets, Inc. ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den Vereinigten Staaten und Europa. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, die BATS BZX Exchange und die BYX Exchange, sowie BATS Options, einen US-Markt für Aktienoptionen, und den BATS 1000 Index, einen innovativen Marktindex für US-amerikanische Dividendenpapiere. Die BATS BZX Exchange ist ein Handelsplatz für Primärkotierungen börsengehandelter Produkte. Die BATS Chi-X Europe - eine Recognised Investment Exchange, die der Kontrolle der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) unterliegt und nach Marktanteil und Wert der gehandelten Aktien die größte paneuropäische Wertpapierbörse ist -ermöglicht in Europa den Handel mit mehr als 3.600 Aktien in 25 verschiedenen Indizes und an 15 großen europäischen Märkten und dient als Listingplatz für börsengehandelte Produkte. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und unterhält weitere Niederlassungen in New York und London. Besuchen Sie www.bats.com für weitere Informationen.

Web site: http://www.batstrading.com/ http://www.bats.com/ http://www.batstrading.co.uk/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: MEDIEN, Stacie Fleming (KC), +1-913-815-7193, Kelly

Bailey (KC), +1-913-815-7160, Suzanne O'Halloran (NYC),

+1-212-378-8526

oder Hannah Randall (London), +44-207-012-8950, comms @ bats.com; oder

ANALYSTEN, Randy Williams, +1-212-378-8522, comms @ bats.com