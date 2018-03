UBS gewinnt internationalen MobileWebAward 2013

Die von Namics mitentwickelte Mobile Banking App wurde in der Kategorie «Best Bank Mobile Application» ausgezeichnet

Zürich (ots) - Die amerikanische «Web Marketing Association» prämiert bereits seit 1997 herausragende Internetprojekte. Seit 2012 werden zudem die besten mobilen Anwendungen und Plattformen mit dem MobileWebAward ausgezeichnet. In diesem Jahr führt die UBS Mobile Banking App den internationalen Wettbewerb an.

Nach dem Bronze-Gewinn beim diesjährigen Best of Swiss Apps Award holt die UBS Mobile Banking App 3.0 nun auch den MobileWebAward in der Kategorie «Best Bank Mobile Application». Bei der ausgezeichneten App stand vor allem die breite Palette der State-of-the-Art-Funktionalitäten, einschliesslich der besonders praktischen Zahlungs- und Investmentmöglichkeiten im Vordergrund der Bewertung. Hervorgehoben wurden das visuelle Design und die exzellente User Experience als differenzierende Merkmale der ausgezeichneten App. Dieses herausstechende Anwendungserlebnis basiert nach Meinung der Jury vor allem auf der akribisch genauen Zusammenarbeit der UBS mit seinen Partnern Namics und frog design.

Namics entwickelte neben dem neuen Design für die aktualisierte App-Version ein innovatives und benutzerfreundliches Interface mit einer schnellen und direkten Navigation. Die technische Umsetzung erfolgte dabei in Zusammenarbeit mit der AdNovum sowie der UBS.

«Die erneute Auszeichnung der UBS Mobile App ist eine schöne Bestätigung, dass wir gemeinsam mit unserem Kunden UBS eine innovative und angesehene Lösung für ihren mobilen Kundenservice weiterentwickelt haben,» kommentiert Jürg Stuker, CEO der Namics AG, den Erfolg beim MobileWebAward.

Andreas Kubli, Leiter Multichannel Management & Digitization bei

der UBS: «Wir freuen uns sehr, dass wir unter den weltweit eingereichten Projekten mit der weiterentwickelten Mobile Banking App das Rennen machen konnten. Die erneute Auszeichnung unseres kundennahen mobilen Angebots, das neben der umfassenden Leistungs-und Produktintegrationen mit höchsten Sicherheitsstandards überzeugt, unterstreicht unseren Weg zur führenden Multikanal-Bank der Schweiz».

MobileWebAward-Gewinner: http://nam.to/mwa

Informationen zur App-Umsetzung:

http://nam.to/ubs-mobile-banking-app

