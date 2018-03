Huawei stellt erste innerstädtische Bahnverkehrslösung mit Enterprise LTE-Technologie für Zhengzhou Metro in China vor

(PRN) - - Neue Wege für die Zukunft derdrahtlosen Kommunikation im U-Bahn-Verkehr

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Huawei, einer der international führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IuK), stellt die erste innerstädtische Schienenverkehrslösung auf der Basis von Enterprise LTE (eLTE) für die Zhengzhou Metro Co.,Ltd. (Zhengzhou Metro) in China vor. Die Lösung beinhaltet außerordentlich zuverlässige bilaterale Funkübertragungskanäle für Sprechverbindungen zwischen Bahn und Oberfläche sowie Daten- und Videoübertragungen, die die allgemeine Kommunikationseffizienz und die betriebliche Effizienz im Schienenverkehr verbessern sollen. Bei der Veranstaltung kamen Führungskräfte von Huawei, Vertreter von Zhengzhou Metro, Fachleute für Verkehrskonzepte von in- und ausländischen Einrichtungen, Branchenpartner und Journalisten aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammen, um das Thema ausführlich zu erörtern und sich über Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Entwicklung drahtloser Kommunikationssysteme für U-Bahnen sowie die Entwicklungen, die eLTE für die Branche verfügbar machen, auszutauschen.

Die eLTE-Lösung, die bei Zhengzhou Metro im innerstädtischen Bahnverkehr umgesetzt wurde, belegt, wie kundenorientiert die Innovationen von Huawei sind und wie weit das Unternehmen die Umsetzung von LTE im Unternehmensbereich bereits vorangetrieben hat. Dafür wurde sie im April dieses Jahres mit dem Technology Innovation Award der World Railway Development and Research Society ausgezeichnet. Die Lösung ist mit professionellen Antistörtechnologien ausgestattet, die im Hinblick auf zahlreiche Anwendungen an die Bedürfnisse von U-Bahn-Betreibern angepasst wurden. Dazu gehören beispielsweise Passagier-Infomationssysteme (PIS), Videoüberwachungssysteme und in den Fahrzeugen angebrachte Videokameras, kommunikationsbasierte Zugkontrollen (Communication-Based Train Control, CBTC) und Breitband-Trunking.

"Die herkömmliche Plattform für die U-Bahn-Kommunikation mit isolierten Übertragungsnetzwerken kann die Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden U-Bahn-Branche nicht mehr erfüllen", erklärt Patrick Zhang, der Präsident der Abteilung für Marketing und Lösungen bei Huawei Enterprise. "Jetzt, wo der Schienenverkehr in immer stärkerem Maße von drahtlosen Kommunikationsnetzwerken abhängig ist, benötigen die U-Bahn-Betreiber eine Lösung für den Schienenverkehr, die eine ganze Reihe von Anwendungsmanagementdiensten ebenso wie Daten-, Sprach- und Videoübertragungen gleichzeitig ausführen kann. Mit der ausgesprochen mobilen eLTE-Lösung für den innerstädtischen Bahnverkehr von Huawei kann Zhengzhou Metro seine Servicequalität auf mehreren betrieblichen Ebenen verbessern, sicher arbeiten und die Passagiere flexibel und bequem zu ihrem Zielort bringen."

Zhengzhou Metro ist der erste innerstädtische Bahnbetreiber, der die eLTE-Lösung für den innerstädtischen Bahnverkehr von Huawei in der Linie 1 des U-Bahn-Systems in Zhengzhou einsetzt, um die Probleme, die durch Unterbrechungen, Störungen und Serviceabbrüche in den Kommunikationsnetzwerken, die die Kommunikationssysteme in den Bahnen und auf der Oberfläche miteinander verbinden, lösen soll. "Wir sind mit unserer Zusammenarbeit mit Huawei bei der Entwicklung der eLTE-Lösung für den innerstädtischen Schienenverkehr sehr zufrieden. Zhengzhou Metro und Huawei werden künftig bei technologischen Weiterentwicklungen für die Schienenverkehrsbranche noch enger zusammenarbeiten und so zur Einwicklung einer modernen und innovativen U-Bahn-Linie in China beitragen", kommentiert ein Vertreter von Zhengzhou Metro.

