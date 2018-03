Gratiszeitung "Heute" erweitert E-Commerce-Bereich mit neuem Eventportal.

Wien (OTS) - Wie angekündigt wird das digitale Angebot rund um http://www.Heute.at weiter ausgebaut und um ein neues attraktives Portal ergänzt. Unter http://events.heute.at ist ab sofort ein Ticketshop für alle laufenden und kommenden Veranstaltungen in ganz Österreich mit Top-Konzerten, Kabarett, Theater und Musicals abrufbar.

Integriert in das erfolgreiche TV- und Kinoportal http://www.HeuteTV.at ist auch das neue Eventportal komplett im Responsive Webdesign programmiert. Dadurch passt sich das Layout automatisch an die verfügbare Bildschirmauflösung an und ist daher auch für alle mobilen Endgeräte einfach zu bedienen.

Für den Start gibt es ein besonderes Highlight: Bis Weihnachten warten zusätzlich tolle Gewinne auf die Besucher - so gibt es etwa 2 x 2 Tickets für das Robbie-Williams-Konzert im April zu gewinnen. "Events und Tickets sind ein täglicher Zusatznutzen für unsere Leser und für uns ein weiterer Schritt in Richtung mehr alternative Erlösmodelle und Transaktions-Business", so Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Rückfragen & Kontakt:

Herbert SEIPT, akad. M&Swu

Geschäftsleitung Marketing & Vertrieb

AHVV Verlags GmbH

Heiligenstädter Lände 29/TOP 6, 1190 Wien

T: +43 050 950 12666

F: +43 050 950 12121

h.seipt @ heute.at

www.heute.at