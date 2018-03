Regner: Höchste Zeit für Qualitätsstandards bei Praktika

SPÖ-EU-Abgeordnete fordert klare Ziele und faire Entlohnung

Wien (OTS/SK) - Heute präsentierte die Europäische Kommission ihre Vorschläge zur Entwicklung eines Qualitätsrahmens für Praktika. SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Chefverhandlerin zur Jugendbeschäftigung für die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament, fordert: "Wir brauchen in Europa hohe Qualitätsstandards für Praktika. Dazu gehören festgelegte Lernziele, eine faire Entlohnung der geleisteten Arbeit sowie Mindeststandards bei der Sozialversicherung." Viele Praktikantinnen und Praktikanten leisten die Arbeit von regulären Beschäftigten, kommen aber nicht in den Genuss der entsprechenden Vorteile. "Wir müssen verhindern, dass reguläre Arbeitsplätze durch Praktika ersetzt werden. Manche Unternehmen nutzen die Situation der jungen Menschen, die unbedingt den Eintritt in den Arbeitsmarkt schaffen wollen, aus, um so ihre Lohnkosten zu reduzieren", so die Gewerkschafterin am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Im Rahmen von Praktika kommt es außerdem häufig vor, dass Lerninhalte und -ziele nicht klar festgelegt werden, dass viele trotz mehrmonatigem Praktikum im Betrieb nicht übernommen werden oder dass die erworbenen Kenntnisse nicht anerkannt werden. "Viele Praktikantinnen und Praktikanten verfügen nicht einmal über eine schriftliche Vereinbarung mit ihren Arbeitgebern. Durch so eine Vereinbarung werden nicht nur die Rechte und Pflichten der Praktikanten ersichtlich. Viele Probleme, wie schlechte oder fehlende Bezahlung oder unklare Bildungsinhalte, könnten dadurch bereits im Vorfeld beseitigt werden", so Regner, die das verpflichtende Aufsetzen von Praktikumsvereinbarungen fordert. Die Europäische Kommission sei zwar durchaus bemüht, Verbesserungen für junge Menschen zu erreichen. Der Qualitätsrahmen müsse aber mehr Verbindlichkeiten für die Arbeitgeber aufweisen. Die Einbeziehung der Sozialpartner bei der Umsetzung auf nationaler Ebene ist für Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, ein Schlüsselelement für die Wirksamkeit eines solchen Rahmens. (Schluss) bj/mp

