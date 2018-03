FxPro gewinnt bei den renommierten Investment Awards 2013 von Investors Chronicle und Financial Times in der Kategorie "Beste Forex-Handelsplattform"

London (ots/PRNewswire) - FxPro Group Ltd (FxPro), der FX-Broker mit einem 100-prozentigen Agentur-Geschäftsmodell und Branchenführer bei der Bereitstellung hochentwickelter Handelsplattformen und handelsfördernder Tools, wurde von den Lesern von Investors Chronicle und Financial Times ausgezeichnet, die FxPro in einer öffentlichen Abstimmung den Titel Beste Forex-Handelsplattform verliehen. In den vergangenen Monaten hat FxPro viel Lob von mehreren angesehenen Institutionen der Branche erhalten, die ähnliche Preise an das Unternehmen vergeben haben..

"Den Financial Times Investment Award für die beste Forex-Handelsplattform zu gewinnen, zementiert den Status von FxPro als Pionier der Branche. Wir streben danach, alle Händler mit effektiven und anpassbaren Plattformen auszustatten, die ihre Anforderungen für das Handeln nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. Mit der Veröffentlichung von FxPro SuperTrader haben wir auf die Forderung unserer Kunden nach einer Plattform reagiert, die strenge Risikomanagementkontrollen einsetzt, während sie ihnen ermöglicht, schnell und einfach in Strategien zu investieren, die ihrer bevorzugten Art zu handeln entsprechen."Charalambos Psimolophitis, CEO bei FxPro.

FxPro bietet Kunden die Flexibilität, drei Handelsplattformen verwenden zu können: FxPro MetaTrader 4 und FxPro cTrader für manuelle und algorithmische Händler sowie die kürzlich eingeführte Investmentplattform FxPro SuperTrader.

Mit FxPro SuperTrader

können Kunden risikobewertete Strategien führender zugelassener Händler kopieren und dabei gleichzeitig ein Portfolio von erfolgreichen Strategien aufbauen (weitere Informationen:

http://www.fxpro.co.uk/trading/supertrader).

"FxPro verfügt über Forex-Handelsplattformen, die eine vollständige Produkt- und Dienstleistungspalette anbieten, und ist der verdiente Gewinner des diesjährigen Preises für die beste Forex-Handelsplattform. Aus dem Feedback, das wir während des Abstimmungsvorgangs erhalten haben, ist klar ersichtlich, dass unsere Leser sehr glücklich über die Tatsache sind, dass FxPro nachweislich auf der Seite seiner Kunden steht, und sie sind sehr beeindruckt von der Qualität seiner Software und seines Kundendienstes." John Hughman, Redakteur bei Investors Chronicle.

Über FxPro

FxPro Group Limited ist ein preisgekrönter Branchenführer im schnell wachsenden FX-Markt. FxPro bietet Kunden weltweit fortschrittliche Handelseinrichtungen und hervorragenden Kundenservice. Das Unternehmen strebt an, die erste Wahl für seine Kunden und der führende Anbieter von FX-Lösungen zu sein.

FxPro UK Limited wurde durch die britische Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) im Vereinigten Königreich zugelassen und untersteht deren Aufsicht, Registriernummer 509956. FxPro Financial Services Limited wurde zugelassen und wird reguliert von CySEC (078/07).

Risikowarnung Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Verlustrisiko.