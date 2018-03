Englische Grammatik - märchenhaft einfach mit PONS

Es war einmal... Das erste Grammatik-Märchen von PONS entführt ins Königreich der Zeiten. Das bedeutet jede Menge Spaß und gleichzeitig märchenhafte Lernerfolge. Denn: Englische Zeiten richtig bilden und alle Anwendungsformen der Verben sicher beherrschen ist keine Hexerei. "Zeiten & Tenses blicken statt büffeln" ab sofort neu bei PONS.

Was sind eigentlich Tenses? Wer den grundlegenden Unterschied zwischen "Zeiten" und den englischen "Tenses" verstehen will, ist mit "Zeiten & Tenses blicken statt büffeln" bestens bedient. Das Grammatik-Märchenbuch liefert locker erzählte kleine Geschichten, die in die Tiefe gehen. Das bedeutet jede Menge Lesevergnügen und gleichzeitig umfangreiches Basiswissen.

Anschaulich, verständlich und umfassend

Ob in Gesprächen oder im Schriftverkehr: "Zeiten & Tenses blicken statt büffeln" hilft über Jahre mühsam erlernten Wortschatz und regelmäßige wie unregelmäßige Verben endlich in grammatikalisch vollendete Sätze zu gießen und somit anwenden zu können. Das gibt Sicherheit für einen selbstbewussten Umgang mit der englischen Sprache.

Die klar strukturierten Kapitel liefern einen umfassenden Überblick über alle Tenses. Die hinreißenden Illustrationen und märchenhafte Beispiel-Geschichten veranschaulichen Regeln und Besonderheiten und verankern sie spielerisch im Gedächtnis. Visuell hervorgehobene Übersichten fassen die wichtigsten Regeln klar zusammen. Happy End garantiert!

"Zeiten & Tenses blicken statt büffeln" ist seit Kurzem im Buchhandel oder unter www.pons.de zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.

