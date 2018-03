EANS-Stimmrechte: Teak Holz International AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Stephan Dertnig

Staat: Österreich

Die Teak Holz International AG, mit Sitz in Wien, FN 271414 p, ISIN:

AT0TEAKHOLZ8, gibt gemäß § 93 BörseG bekannt, dass das Unternehmen heute von Herrn Stephan Dertnig eine Mitteilung gemäß §§ 91 ff BörseG mit folgendem Inhalt erhalten hat:

"Ich habe meine am 08.11.2012 abgeschlossenen Optionsvereinbarungen zum möglichen Erwerb von Stückaktien der Teak Holz International AG (ISIN:

AT0TEAKHOLZ8) im Besitz von Herrn Klaus Hennerbichler (maximal 532.980 Stück Aktien [rund 8,54 % an den Stimmrechten der Emittentin] bis längstens 31.12.2015) und im Besitz der Hörmann Privatstiftung (maximal 952.250 Stück Aktien [rund 15,26 % an den Stimmrechten der Emittentin] bis längstens 31.12.2015), insgesamt 1.485.230 Stück Aktien (rund 23,80 % an den Stimmrechten der Emittentin), zugunsten eines neuen Investors mit Wirkung 29.11.2013 aufgegeben."

Ende der Mitteilung.

