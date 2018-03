Neues Skigebiete-Portal für Skiurlaub zur Skisaison 2013/2014

Köln (ots) - Zur Skisaison 2013/2014 können sich Skifahrer in Deutschland, Österreich und der Schweiz über ein neues Skigebiete-Portal im Internet freuen. Auf http://www.snowplaza.de/ erhalten Wintersportler Informationen über die wichtigsten Skigebiete in Europa. Mit dem umfangreichen Produktupdate in dieser Woche gibt es neue Funktionen und Services, die Lust auf Skiurlaub machen.

Das Angebot umfasst 8 Skiländer, 258 Skigebiete und 574 Skiorte zum Beispiel in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Zu den Services gehören neben Skigebiets-Informationen und Bewertungen auch aktuelle Schneehöhen, interaktive Webcams, Erfahrungsberichte der Besucher und ein Reisemagazin, in dem die Snowplaza-Reporter über die aktuellen Trends und News aus dem Skigebieten berichten.

"Hervorzuheben ist die übersichtliche Darstellung der Top-Skigebiete mit Pistenplänen in XL zum Herunterladen, Videos und Foto-Collagen im Panorama-Format", sagt Redaktionsleiter Felix Wende. "Damit bieten wir unseren Besuchern nicht nur alle relevanten Informationen auf einen Blick, sondern auch eine hohe Benutzerfreundlichkeit sowie unterhaltende Inhalte, die Lust auf Berge, Alpen und Skifahren machen".

Die Artikel auf http://www.snowplaza.de/ werden selbst recherchiert und von Journalisten, enthusiastischen Skifahrern und Skiführern aus allen Teilen Deutschlands und ganz Europa erstellt. Snowplaza.de ist seit knapp einem Jahr online. Das Produktupdate wurde am 03. Dezember 2013 veröffentlicht.

Über Snowplaza.de

Snowplaza.de ist ein Produkt der Spalder Media Group - ein Reiseverlag für Urlaub in den Bergen mit Sitz in Amsterdam. Spalder publiziert Reiseführer, lizensiert Inhalte an Reiseveranstalter und betreibt zahlreiche Webseiten in Europa. Snowplaza ist auch verfügbar in Frankreich, England, Belgien und den Niederlanden sowie als App für Smartphones, Tablets und Printausgabe.

Bildmaterial und den Text in digitaler Form erhalten Sie unter http://www.snowplaza.de/presse/.

Rückfragen & Kontakt:

Snowplaza.de

Felix Wende

Mediapark 5, 50670 Köln

Tel.: +49 (0)221 170 447-07

E-Mail: f.wende @ snowplaza.de