ghost.company entwickelt Kommunikationsauftritt für UBIT

Neue Imagekampagne der WKNÖ Fachgruppe UBIT "nimmt Wissen in Betrieb"

Perchtoldsdorf (OTS) - Im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation war die ghost.company mit ihrem Kommunikationskonzept für die Fachgruppe Unternehmensberatung und IT der Wirtschaftskammer Niederösterreich erfolgreich. Die Aufgabe: nicht nur die Fachgruppe, sondern das gesamte Leistungsspektrum der Mitglieder aus Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung am Markt zu positionieren. Kern der Kampagne ist die Aussage "Wir nehmen Wissen in Betrieb".

Das zentrale Anliegen der UBIT und deren Mitgliedsunternehmen ist es, vielfältige Formen des Wissens in der betrieblichen Praxis in konkrete Erfolge umzusetzen. Die Aussage "Wir nehmen Wissen in Betrieb" trifft dies wie den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf und ist fortan der übergreifende Kampagnenslogan.

Zudem wurde eine Bilderwelt mit mehr als zehn Motiven umgesetzt, die diesen Slogan für die einzelnen Leistungsbereiche plakativ visualisiert. Im Zentrum steht immer ein leuchtender ON-Button, der den entscheidenden Bildbestandteil symbolisch aktiviert. Eine klare und zugleich konsistente Bildsprache, die unter anderem im Hauptgebäude der Wirtschaftskammer Niederösterreich fotografiert und in der 3D-Grafikbearbeitung finalisiert wurde.

Der Fachgruppe UBIT steht damit eine eigenständige Text-Bildsprache für die Innen- und Außenkommunikation zur Verfügung. Verstärkt wird die Kampagne durch die Einbindung der Mitglieder, die sowohl den Slogan als auch den ON-Button in ihrer eigenen Kommunikation einsetzen können. Zu sehen sind erste Anwendungen in Form einer Online-Information für die Mitglieder, in ersten Printmaterialien und einem Werbe-Toolkit für teilnehmende UBIT-Unternehmen.

CD: Achim Friedrich Grafikdesign: Lisa Wolf Fotografie: Martin Moravek 3D-Design: woogieworks animation studio, Alexander Mehler Webdesign: Robert Spieler Webprogrammierung: Dieter Veverka Kundenbetreuung: Eva Russegger, Michael Mehler

Projektleitung auf Kundenseite: Carmen Hickl-Szabó

