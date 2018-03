Pressefrühstück 9.12.: Das SPAR-KundInnen-Solarkraftwerk

Lebensmittelhändler SPAR entwickelt mit Wien Energie neues Kooperationsmodell mit Einkaufsgutschein

Wien (OTS) - Der Ausbau der Solarkraft gewinnt in der Bundeshauptstadt immer mehr an Schwung. Nun hat Wien Energie in Zusammenarbeit mit dem Nahversorger SPAR im Bereich Photovoltaikausbau ein neues Kooperationsmodell mit Einkaufsgutscheinen entwickelt. Im Rahmen eines Pressefrühstücks präsentieren SPAR-Vorstand Hans Reisch, SPAR-Geschäftsführer Alois Huber und Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva das neue Modell.

Pressefrühstück 9.12.: Das SPAR-KundInnen-Solarkraftwerk



Mit



Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva

SPAR-Vorstand Hans Reisch

SPAR-Geschäftsführer Alois Huber



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.



Datum: 9.12.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie GmbH

Boris Kaspar

Pressesprecher Wien Energie

Telefon: +43 (0)1 4000-74201

E-Mail: boris.kaspar @ wienenergie.at



Christian Ammer

Unternehmenssprecher Wien Energie

Telefon: +43 (0)1 4000-38027

E-Mail: christian.ammer @ wienenergie.at



SPAR

Hannes Glavanovits

Leitung Werbung und Information Spar

Telefon: +43 (0) 2742-866 34820

E-Mail: hannes.glavanovits @ spar.at