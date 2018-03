Pressekonferenz: Verbandstag des Österreichischen Schwimmverbands

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen am Samstag, den 7. Dezember 2013, um 14.00 Uhr, zur Pressekonferenz im Anschluss an den außerordentlichen Verbandstag des Österreichischen Schwimmverbands in das Hotel Marriott (1010 Wien, Parkring 12A) einladen zu dürfen.

+++ AKKREDITIERUNG +++

Wir ersuchen um Akkreditierung im Pressebereich unserer Website unter http://www.leisure.at/anmeldung. (Schluss)

Pressekonferenz: Verbandstag des Österreichischen Schwimmverbands



Datum: 7.12.2013, um 14:00 Uhr



Ort:

Hotel Marriott

Parkring 12A, 1010 Wien



Url: http://www.osv.or.at



Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

http://www.leisure.at/presse