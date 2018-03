Margareten: Gespenster-Lieder und "Frauen = Musik"

Raphael Sas (5.12.) und Karin Daym/Klara Krenek (6.12.)

Wien (OTS) - Die Vielfalt und Qualität der Musikszene in Wien stellt der Verein "Aktionsradius Wien" bei Konzertabenden in der "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117) unter Beweis. Der Sänger und Gitarrist Raphael Sas tritt dort am Donnerstag, 5. Dezember, mit den Freunden "PauT" (Bass, Gitarre, Klarinette) und Julia Pichler (Violine) auf. Nach ersten Erfolgen mit der Formation "mob" startete der Künstler eine Solo-Karriere und beeindruckte mit dem Album "Gespenster". Stücke aus dieser CD und bislang nicht veröffentlichte Titel sind ab 19.30 Uhr zu vernehmen (Einlass: 18.30 Uhr). Melodiös bringt Raphael "das Große im Kleinen" zum Vorschein. Eintrittskarten sind an der Abend-Kasse um 16 Euro zu haben (Programm-Reihe "Musikalischer Adventkalender").

Die klangvolle Veranstaltungsserie "Frauen = Musik" wird am Freitag, 6. Dezember, in der "Arena-Bar" mit den Künstlerinnen Karin Daym und Klara Krenek fortgesetzt. Beginn ist um 19.30 Uhr (Eintritt:

19.00 Uhr). Karin Daym (Bass, Gitarre, Stimme) gibt sich voll und ganz dem Blues hin. Klara Krenek (Gesang) wartet mit einer faszinierenden "Mischung aus Rock, Pop, Jazz, Disco und Elektronik" auf. Julie Sinfield (Keyboard), Jürgen Mitterlehner (Saxophon) und Carl Majneri (Gitarre) begleiten Klara Krenek bei diesem spannenden Konzert. Als Zuhörer sind Damen und Herren willkommen. Moderation plus Konzept: Robert Fischer. Das Publikum soll Spenden geben. Auskünfte: Telefon 332 26 94, E-Mail office @ aktionsradius.at.

