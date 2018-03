EANS-Adhoc: Century Casinos gibt Update über das "Century Downs Racetrack und Casino" Projekt sowie Termin für den Spatenstich in Calgary, Alberta, Kanada

03.12.2013

Colorado Springs, Colorado, 3. Dezember 2013 - Century Casinos, Inc. (NASDAQ Capital Market® und Wiener Börse: CNTY) gab heute bekannt, dass eine sich im 100% Eigentum des Unternehmens befindliche Tochterfirma ergänzende Verträge mit United Horsemen of Alberta Inc. (,,UHA") sowie eine verbindliche Bankzusage mit der Bank of Montreal (,,BMO") betreffend der Entwicklung und des Betriebes einer Pferderennbahn und eines Casinos in Balzac, im Ballungsgebiet nördlich von Calgary, Alberta, Kanada, abgeschlossen hat.

Das Projekt,,Century Downs Racetrack and Casino" wird die einzige Pferderennbahn in der Region Calgary sein und wird eine 1,1 km lange Pferderennbahn sowie ein Wett-, Spiel- und Entertainment Center mit 550 Spielautomaten sowie Bar-, Lounge- und Restaurant-Bereiche bieten. Es handelt sich um die letzte verfügbare Konzession vor Inkrafttreten des 3-5jährigen Moratoriums für Neulizenzen für Casinos und Racinos in Alberta.

Century hat die Projekt - Due Diligence abgeschlossen. Ein Gerichtsverfahren, das durch einen Dritten gegen UHA in Bezug auf zurückliegende Geschäfte angestrengt wurde, konnte abgewendet werden und das Projekt kann somit fortgeführt werden. Das aktualisierte Budget für den Bau und die Inbetriebnahme des Century Downs Racetrack und Casinos wird mit 24 Millionen CAD (23 Millionen CAD basierend auf dem Wechselkurs vom 30. November 2013) veranschlagt. Century hat zugestimmt, bis zu 24 Millionen CAD an UHA zu leihen und plant, diese 24 Millionen CAD im Rahmen einer erweiterten Kreditlinie bei BMO, für die eine verbindliche Konditionenvereinbarung bereits vorliegt, zur Verfügung zu stellen.

Für die Bereitstellung des Kredites an UHA erhielt Century eine Beteiligung von 15% an UHA sowie eine Mehrheit im Aufsichtsrat von UHA. Century kann weiters 11 Millionen CAD des Kredites in eine 60% Beteiligung an UHA wandeln. Sollte also Century die Option ziehen, würde die Gesellschaft 75% an UHA besitzen. Ab Inbetriebnahme und solange Century die Option nicht zieht, erhält Century einen Ergebnisanteil von 60% (vor Steuern) als Management-Gebühr.

Alle Verträge wurden vorbehaltlich der finalen Genehmigung durch die lokale Glücksspielbehörde (,,AGLC") geschlossen, wobei AGLC bereits die 5. Genehmigungsstufe für das Projekt erteilt hat. Dies bedeutet für UHA und Century die Erlaubnis, das Pferderennbahn- und Casinoprojekt unter Maßgabe von Auflagen zu bauen. Die Casino Lizenz wird letztlich unmittelbar vor der geplanten Eröffnung der Pferderennbahn und des Casinos nach einer finalen Überprüfung durch AGLC erteilt werden. Alle signifikanten Aktionäre von UHA und Century wurden von AGLC bereits als ,,geeignet" befunden. Die für den Pferderennsport in Alberta zuständige Behörde, ,,Horse Racing Alberta", hat das Projekt bereits bewilligt und eine entsprechende Lizenz ausgestellt. Die endgültigen Entwicklungs- und Baubewilligungen sind im Genehmigungslauf in Rocky View County. Es gibt keine Zusicherung, ob und wann die benötigten Genehmigungen letztlich erteilt werden.

Das geplante Projekt liegt verkehrsgünstig 1,5 Kilometer nördlich von Calgary, direkt auf der Hauptverbindungsstraße nach Edmonton, einer der meistbefahrenen Stecken in West-Kanada, und gleich neben dem überregional bekannten CrossIron Mills Shopping Center. Im Norden von Calgary werden derzeit keine Spielcasinos betrieben.

Der Spatenstich wird am 4. Dezember 2013 in Calgary stattfinden. Century erwartet, dass die Pferderennbahn und das Casino gegen Ende 2014 fertiggestellt sein werden.

Über Century Casinos, Inc.:

Century Casinos, Inc. ist ein internationales Casinounternehmen, das das Century Casino & Hotel in Cripple Creek, Colorado, das Century Casino & Hotel in Central City, Colorado, sowie das Century Casino & Hotel in Edmonton, Kanada und das Century Casino in Calgary, Kanada, besitzt und betreibt. Weiters betreibt die Gesellschaft zwölf Casinos an Bord von Luxus-Kreuzfahrtschiffen (Regatta, Nautica, Marina, Riviera, Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Wind Surf, Wind Star, Wind Spirit, Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner und Seven Seas Navigator). Über ihre österreichische Tochtergesellschaft, Century Casinos Europe GmbH, hält das Unternehmen 66,6% der Anteile an Casinos Poland Ltd., dem Eigentümer von neun Casinos in Polen. Die Gesellschaft betreibt auch das Casino im Raidisson Aruba Resort, Casino & Spa auf Aruba in der Karibik. Century Casinos, Inc. verfolgt laufend weitere internationale Casino-Projekte in verschiedenen Entwicklungsstufen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter www.centurycasinos.com. Die Aktien der Gesellschaft werden unter dem Tickersymbol CNTY am NASDAQ Capital Market® und im Prime Market Segment der Wiener Börse gehandelt.

This release may contain "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Security Act of 1933, as amended, Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on the beliefs and assumptions of the management of Century Casinos based on information currently available to management. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding Casinos Poland Ltd., future results of operations, operating efficiencies, synergies and operational performance, and plans for our casinos and our Company. Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from future results expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements include, among others, the risks described in the section entitled "Risk Factors" under Item 1A in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012. Century Casinos disclaims any obligation to revise or update any forward-looking statement that may be made from time to time by it or on its behalf.

