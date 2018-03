Neues Volksblatt: "Plutarch verstanden" von Markus Ebert

Ausgabe vom 4. Dezember 2013

Linz (OTS) - Auch Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich, hat den vor wenigen Tagen an die Bundesregierung adressierten offenen Brief unterzeichnet, in dem gefordert wurde: "Machen wir Österreich zukunftssicher und generationengerecht". Unter anderem drängt die IV auf Budgets ohne Schulden ab 2016, auf eine Steigerung des Pensionsantrittsalters, auf mehr Geld für Bildung, Forschung und Entwicklung sowie auf Strukturreformen in Bund und Ländern.

Gestern hörte sich Präsident Greiner im Landtag die Budgetrede von LH Josef Pühringer an -und müsste eigentlich recht zufrieden das Landhaus verlassen haben. Denn genau auf das Interesse kommender Generationen zielt Finanzreferent Pühringer mit dem Budget 2014 ab:

Auf einen ausgeglichenen Haushalt ab 2016, er drängt unter Verweis auf erfolgreiche Reformen in OÖ - Kostendämpfungsvolumen von Spitals-und Verwaltungsreform: 3,3 Milliarden Euro - auch den Bund zu Reformen, betont die steigenden Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwicklung und die hohen investiven Budgetausgaben, um damit den Arbeitsmarkt und die Konjunktur anzukurbeln. Nicht zu vergessen: Der Hochwasserschutz und das steigende Sozialbudget.

"Ein Haushalt ist der beste, worin man nichts Überflüssiges hat, aber auch nichts Notwendiges entbehrt", sagte der Grieche Plutarch. In Oberösterreich hat man ihn verstanden.

