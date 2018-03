Hypo - Stronach/Dietrich: Regierung kann sich von ihrer Verantwortung nicht verabschieden

"Lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Pröll schlecht verhandelt hat"

Wien (OTS) - "Es stimmt, dass im Prüfbericht der Nationalbank der Hypo für 2007 und 2008 sehr wohl Gewinne in Aussicht gestellt wurden. Für 2010 rechnete der damalige Vorstandvorsitzende sogar mit einem Gewinn von 200 Millionen Euro. Aber dann fuhr die Hypo Landesbank einen Kurs mit dem vollen Risiko eines unkontrollierten Wachstums. Die österreichische Regierung kann sich von ihrer Verantwortung nicht verabschieden, denn sie hatte einen Kommissär entsandt und hätte Bescheid wissen müssen. Warum hat dieser von seinem Vetorecht keinen Gebrauch gemacht", stellte Waltraud Dietrich in der Sondersitzung fest.

Die Bayrische Landesbank habe einen gefährlichen Expansionskurs eingeschlagen und die Bilanzsumme von 24 auf 41 Milliarden Euro erhöht, die Kundenkredite von 10,9 auf 19 Milliarden geradezu verdoppelt. Offensichtlich war der Politik bestellte Regierungskommissär nicht in der Lage, das Risiko nicht richtig einzuschätzen und wurde seiner Verantwortung nicht gerecht, so Dietrich.

Die Notverstaatlichung sei erfolgt, um Kärnten zu schützen und vor einem Konkurs zu bewahren, andererseits hatte sowohl die ÖVP bzw. Raffeisen massives Interesse an dieser Verstaatlichung. Die Bayrische Landesbank habe die Hypo bewusst in die Schieflage gebracht und ihr 1,1 Milliarden Euro entzogen. "Und es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Pröll schlecht verhandelt hat", erklärte Dietrich. Deshalb will das Team Stronach einen U-Ausschuss, um die politische Verantwortung zu klären.

