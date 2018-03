Nationalrat - Lipitsch: Bundesland Kärnten darf nicht in Konkurs geschickt werden

Wien (OTS/SK) - "Wenn man sich die Debatte anhört, so kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass hier bereits Investoren wie die Geier kreisen und darauf warten, bis sie zuschlagen können. Es kann nicht Sinn der Sache sein, dass man auf billige Art und Weise versucht, jetzt etwas zu verscherbeln, bei dem wir noch daran sind, das eine oder andere zu richten", hat SPÖ-Abgeordneter Hermann Lipitsch heute, Dienstag, im Rahmen der Debatte um die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Verstaatlichung der Hypo-Alpe-Adria betont.****

Im Jahr 2009 seien 22 Milliarden Euro Haftung des Landes Kärnten für die Hypo-Alpe-Adria von den zuständigen Verantwortlichen im Land eingegangen worden. Daraufhin sei ein U-Ausschuss zur Klärung der politischen Verantwortung in Kärnten tätig geworden. Die aktuellen Anträge des Team Stronach und der NEOS zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auf Bundesebene seien hingegen populistisch und voll von Vorverurteilungen. "Wir stehen für Aufklärung und Transparenz, aber nicht für Vorverurteilungen. Deshalb sind diese Anträge abzulehnen", so der Abgeordnete.

In Richtung der Klubobfrau des Parlamentsklubs Team Stronach, Kathrin Nachbaur, die sich nicht scheue, einen Konkurs des Landes Kärnten als Kollateralschaden in Kauf zu nehmen, sagte Lipitsch: "Dass so etwas überhaupt angedacht wird, macht mich tief betroffen, denn: Die Insolvenz eines Bundeslandes wirkt sich direkt auf die Gemeinden, die Betriebe, die Krankenhäuser etc. aus. Wirklich betroffen davon wären also die Klein- und Mittelunternehmen sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb ist es auch so wichtig, dass das Bundesland Kärnten nicht in Konkurs geschickt werden darf."

"Die laufenden Gerichtsverfahren werden noch einige Fakten ans Tageslicht bringen. Unsere Aufgabe ist es, mit einer verlängerten Bankenabgabe und vermögensbezogenen Steuern abzusichern, dass diejenigen Menschen, die die Gewinne abgeschöpft haben, auch zur Kasse gebeten werden", ist Lipitsch überzeugt. (Schluss) rp

