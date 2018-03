Stronach/Vetter: Budgetloch: Zukunftsprognosen falsch eingeschätzt

"Die Politik hat sich verspekuliert"

Wien (OTS) - "Es wird nirgends so viel gelogen wie vor der Wahl, bei Gericht und nach der Jagd. Wer also dem Volksmund folgt, der glaubt an die Lüge vor der Wahl", mit diesen Worten eröffnet Team Stronach Justizsprecher Georg Vetter seine Rede bei der heutigen Sondersitzung und kritisierte dabei die SPÖ und ÖVP. Keine Partei habe im Wahlkampf konkrete Budgetzahlen genannt. Bundeskanzler Werner Faymann wollte eine durch Vermögenssteuern gegenfinanzierte Steuerreform und der Vizekanzler hielt eine Steuerreform für ein unverantwortliches Wahlzuckerl, erinnerte Vetter. Und weiter: " Ich habe als Einziger bereits vor der Wahl eine Steuerreform gefordert."

Weiters warf Vetter den Regierungsparteien eine zu optimistische Betrachtung der Prognosen im Bundesfinanzrahmenplan vor. Bereits seit dem Jahr 1998 werden Berichte über Zukunftsprognosen im Staatsschuldenausschuss veröffentlicht und die Defizite waren immer zu positiv angelegt. "Die Zukunft wurde bis dato immer zu unrealistisch eingeschätzt. Wie nennt man das? Richtig! Spekulation. Die Politik hat sich verspekuliert", so Vetter.

Auch kritisiert Vetter die planwirtschaftlichen Ansätze, denn diese hätten in einer Demokratie nichts verloren. "Demokratiepolitisch halte ich solche Vierjahrespläne verfehlt und sehr bedenklich. Das Bundesfinanzrahmenzgesetz hat mit seinen gut gemeinten unrealistischen Zahlen der Regierung einen Strick um den Hals gelegt, der kaum noch Luft zum Atmen gibt."

